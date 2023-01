FLOROVIVAISMO, D’ERAMO: “AVANTI CON LEGGE DELEGA A GOVERNO”

ROMA – “Stiamo lavorando come ministero sulla legge sul florovivaismo, punto di partenze per un settore che è in una fase di transizione ecologica. Pensiamo di andare avanti o con una delega al governo o con un decreto del Consiglio dei ministri”.

Lo ha annunciato il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo, intervenuto alla presentazione del focus del Libro Bianco del Verde di Assoverde e Confagricoltura dedicato a verde urbano e salute.

“In un momento chiave per il verde e le piante non abbiamo infatti una legge quadro nazionale di riferimento per il settore”, evidenzia D’Eramo, ricordando che il lavoro era iniziato nella scorsa legislatura che venne approvato alla Camera per poi passare al Senato dove era relatore.

“Ci sono poi stati dei problemi legati alla Ragioneria dello Stato che aveva bloccato l’iter della legge – sottolinea D’Eramo – avevo quindi preparato tutta una serie di emendamenti per superarli ma anche per migliorare il testo sul fronte della manuitenzione, ‘chi fa cosa’. Poi prima della discussione e della votazione del provvedimento è caduto il governo”.

“La legge già corretta comunque l’ho immediatamente ripresentata in Senato – conclude D’Eramo – ma stiamo lavorando come Masaf per capire se possiamo fare qualche cosa di più veloce perchè l’iter parlamentare per l’appriovazione può essere lungo e gli ostacoli insidiosi”. +