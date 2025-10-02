FLOTILLA: ATTIVISTI IN CARCERE, ANCHE PARLAMENTARI E GIORNALISTI

ROMA – “Al momento, secondo le informazioni finora ricevute, il piano stabilito è che tutti gli attivisti, compresi i parlamentari e i giornalisti, siano portati nel carcere di Ketziot, in attesa che vengano espletate tutte le procedure affinché avvenga il rimpatrio”.

È quanto fanno sapere fonti dei legali della Flotilla Italia.

“A tutte le persone fermate verrà poi chiesto se intendono firmare un documento in cui si dichiarano responsabili dell’ingresso illegale in Israele e di accettare l’espulsione: in questo caso lascerebbero il Paese molto presto”.

Nelle ultime ore proseguono anche le interlocuzioni del team legale Adalah, che assiste a livello internazionale gli attivisti, le autorità israeliane e gli attivisti sbarcati nel porto di Ashdod.

Al gruppo di avvocati è stata data la possibilità di accedere al porto per incontrare i propri assistiti.