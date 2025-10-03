FLOTILLA: CORTEO E SCIOPERO ALL’AQUILA, “RISVEGLIO COSCIENZE DEGLI ITALIANI”

L’AQUILA – Diverse centinaia di persone – studenti, lavoratori, pensionati e associazioni – hanno aderito stamattina all’Aquila alla manifestazione indetta da Cgil e Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine delle ostilità contro il popolo palestinese.

Oltre allo sciopero generale promosso dalle sigle sindacali, è stato organizzato un corteo partito dalla periferia est del capoluogo, nell’area di Colle Sapone, diretto verso la Villa comunale.

Lungo il percorso il corteo ha fatto tappa davanti alla Questura e alla Fontana Luminosa, prima di raggiungere il centro storico.

“Queste manifestazioni porteranno un contributo significativo – ha spiegato Francesco Marrelli, segretario generale Cgil L’Aquila – perché c’è un risveglio nelle coscienze di buona parte degli italiani”.

Per Marrelli “quella di oggi è una mobilitazione straordinaria, con uno sciopero generale che vede insieme studenti e lavoratori”, sottolineando il sostegno a una missione come la Flotilla “che ha provato a rompere un blocco illegale di Israele per portare aiuti umanitari e favorire l’apertura di corridoi di soccorso”.

A sostenere lo sciopero anche Sinistra Italiana e Partito Democratico: all’Aquila ha sfilato il senatore Pd Michele Fina, che ha parlato della presenza dei giovani come di “un messaggio di pace, impegno e partecipazione, oltre che un segno di speranza”.