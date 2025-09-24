FLOTILLA: SI ABRUZZO, “GOVERNO ITALIANO PRENDA POSIZIONE SU ATTACCO DRONI DI ISRAELE”

L’AQUILA – “Quelle prese di mira sono imbarcazioni che battono bandiera italiana, colpirle è come colpire il territorio italiano. Serve una risposta seria e immediata dal nostro governo. Tutte le istituzioni, anche quelle regionali, facciano pressioni sul governo. Alla Regione Abruzzo chiediamo anche di interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e diplomatico con Israele. Non si può restare a guardare”.

Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana rilancia gli appelli dei deputati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e dell’europarlamentare di AVS Benedetta Scuderi, che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, attaccate stanotte con droni.

“Il governo e in particolare l’intelligence devono dire da dove vengono questi attacchi e tutelare le persone che si trovano a bordo. Una simile violazione del diritto marittimo e internazionale, in acque internazionali, è inaccettabile. Questi si possono considerare attacchi militari a tutti gli effetti e il governo italiano deve prendere urgentemente una posizione. Non bastano richiami generici alla cautela del governo, occorrono iniziative concrete per garantire la sicurezza di parlamentari e cittadini italiani da questi atti di pirateria e terrorismo”.