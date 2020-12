FOCOLAI COVID PROVINCIA L’AQUILA, UNCEM: “SUBITO TASK FORCE DI MONITORAGGIO TRA REGIONE E ASL”

L’AQUILA – “La gestione dei casi covid nelle rsa va affrontata in maniera sinergica, non possiamo più permetterci che la situazione peggiori ulteriormente”.

Questa la posizione del presidente dell’Uncem Abruzzo Lorenzo Berardinetti alla luce dei numerosi casi di coronavirus emersi nelle rsa e ra del territorio regionale.

“Già un mese fa insieme al sindaco di Fontecchio chiedemmo maggiore attenzione per queste strutture dove risiedono centinaia e centinaia di anziani”, ha continuato Berardinetti, “potrebbero essere nostri padri o i nonni dei nostri figli e per questo dobbiamo tutelarli. Purtroppo la situazione non è migliorata nelle ultime settimane e per questo credo che sia fondamentale che alla Regione Abruzzo e le quattro Asl regionali si arrivino per creare una task force di controllo e monitoraggio delle rsa e ra per prevenire, magari anche con tamponature a tappeto, gli eventuali focolai”.

