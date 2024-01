FOLLA ALL’APERTURA DEL COMITATO ELETTORALE DI FEBBO A CHIETI: “LA MIA ESPERIENZA PER L’ABRUZZO”

CHIETI – “Soddisfazione per la massiccia partecipazione alla inaugurazione della sede elettorale” ha commentato il capogruppo Mauro Febbo a margine dell’evento.

“Centinaia e centinaia i partecipanti, tra cui ben 89 rappresentanti tra sindaci e amministratori delle varie municipalità delle 104 della nostra Provincia, rappresentano sicuramente il punto di forza che ha sempre contraddistinto le mie precedenti elezioni. È il riconoscimento dell’intera Provincia di essere portatore delle istanze non solo della mia Città di Chieti ma anche delle altre 103 municipalità, essere quindi riconosciuto come amministratore di area vasta. Aver avuto a questo appuntamento sia il Coordinatore regionale On.le Nazario Pagano che il Presidente del gruppo al Senato Maurizio Gasparri hanno certificato, oltre i rapporti ultradecennali personali di amicizia, anche stima, fiducia e considerazione da parte dei massimi vertici del Partito e questo anche per le prossime prospettive”.

“Per FI questo passaggio elettorale interpreta l’obiettivo di rilancio che il Segretario Tajani ha fissato ottenendo il 20% per le prossime politiche, mentre per l’Abruzzo è una occasione unica e straordinaria: saremo la prima maggioranza di Governo che potrà gestire le ingenti risorse nazionali (Fsc), europee (Fse, Fers e Fears) e straordinarie (Pnrr) che ha scritto, progettato e programmato. Non era mai accaduto prima, una continuità amministrativa che sicuramente porterà ulteriori benefici e sviluppo ai ns. territori e agli Abruzzesi, ma è anche una grande responsabilità, per questo ritengo che la mia esperienza sia forza determinante” cosi ha concluso il capogruppo Mauro Febbo