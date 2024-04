FONDATO A MONTESILVANO UN CIRCOLO DI SINISTRA ITALIANA INTITOLATO AL PARTIGIANO D’ALBERTO

MONTESILVANO – Gli iscritti montesilvanesi (Pescara) di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra hanno fondato ufficialmente il Circolo cittadino ed hanno deciso di intitolarlo al Partigiano della Brigata Maiella montesilvanese: Domenico D’Alberto.

“Abbiamo deciso di darci un riferimento storico chiaro, risalente alla Resistenza che vide come protagonisti tanti giovani montesilvanesi negli anni della guerra contro il nazi-fascismo, Domenico era uno di quelli” – dice Emanuele Mancinelli, eletto all’unanimità dall’Assemblea Segretario del Circolo cittadino, che conclude così: “con lo stesso spirito di libertà e giustizia di quei giovani nel ’43, porteremo avanti le nostre idee e difenderemo i principi costituzionali nell’attività amministrativa che svolgeremo con i nostri rappresentanti, così come Circolo saremo sempre pronti a fare proprie le istanze della cittadinanza a difesa di ambiente, beni comuni, solidarietà e servizi al cittadino”.

“L’istanza di partecipazione, in una città importante quanto complessa e strategica in ambito regionale, trova finalmente la sua rappresentanza, grazie all’impegno di tante e tanti che hanno deciso di mettere insieme energie, in una visione di comunità che trovi la sua identità nell’interpretare bisogni sociali di equità e sostenibilità, in un’idea di sviluppo solidale. Dal circolo, si parte, in un momento di spinta al cambiamento facendo rete a sostegno della candidatura a sindaco Fabrizio D’Addazio. Siamo pronti ad affrontare l’appello delle amministrative, portando nella coalizione una visione di citta’ che ricuci le anime di un territorio policentrico, secondo i valori di giustizia sociale, con candidature di donne e uomini che sappiano cogliere la volontà di cambiamento, contro le logiche di parcellizzazione e individualismi”, dice Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana.