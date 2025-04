FONDAZIONE CARISPAQ: APPROVATO BILANCIO 2024, FINANZIATI 458 PROGETTI PER 1,8 MLN, CRESCE PATRIMONIO

L’AQUILA – Il Consiglio generale della Fondazione Carispaq, presieduta da Domenico Taglieri, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024.

Nell’esercizio appena concluso sono stati finanziati 458 progetti suddivisi tra i diversi settori d’intervento: al settore “Arte, attività e beni culturali” sono stati destinati € 1.054.126 a sostegno di 237 progetti; al settore “Sviluppo locale” € 226.430 per n. 72 progetti; al settore “Ricerca scientifica e tecnologica” € 24.500 per 5 progetti; al settore “Salute pubblica,Volontariato, filantropia e beneficenza” € 324.501 per 76 progetti e al settore “Crescita e formazione giovanile”: € 324.501 per 68 progetti.

Il bilancio 2024 ha fatto registrare un avanzo di gestione positivo pari a 3.8 euro con un significativo incremento del patrimonio di quasi 8 milioni di euro.

“Nel 2024 la Fondazione ha proseguito l’azione volta a favorire la crescita sociale ed economica della provincia aquilana confermando e rafforzando il suo ruolo di interlocutore di riferimento del mondo del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali – dichiara in una nota il presidente Domenico Taglieri – L’impegno messo in campo anche nell’anno appena passato ha consolidato il ruolo della Fondazione quale soggetto propositivo in grado di sviluppare autonomia progettuale, catalizzando competenze e risorse per un’efficace azione volta al perseguimento dei propri scopi di promozione della crescita del territorio”.

“Il mio ringraziamento – conclude – vai ai componenti dell’Organo amministrativo e di controllo, del Consiglio generale, ai soci, alla Direzione guidata dal segretario generale David Iagnemma e all’intera struttura amministrativa per l’impegno e i risultati raggiunti”.

Tra i progetti “propri” più rilevanti realizzati nell’esercizio 2024 si segnalano: nell’ambito delle attività volte a rafforzare e promuovere la formazione dei giovani sulla cultura e sulla creazione d’impresa per l’inserimento nel mondo del lavoro, la realizzazione dei progetti ReStartApp Appennino e BoostCamp Abruzzo rivolti proprio ai giovani aspiranti imprenditori.

Nell’ambito delle attività messe in campo per promuovere il territorio in chiave turistico- esperienziale, è stato realizzato un importante progetto per la valorizzazione della provincia dell’Aquila, attraverso l’organizzazione e messa in rete in un unico calendario di oltre 200 giornate di visite guidate gratuite alla scoperta dei beni culturali tra quelli meno conosciuti del territorio.

A ciò si aggiunge, l’organizzazione di incontri dedicati al “Turismo delle Radici” quale ambito ad alto potenziale di sviluppo turistico e l’avvio del progetto “Le capitali celestiniane della pace verso il Giubileo” con il quale si inteso mettere al centro l’eredità di Celestino V ed il suo messaggio di pace, in collegamento con il Giubileo 2025 e dell’evento L’Aquila Capitale della cultura del 2026.

Nell’ambito delle attività volte al recupero del patrimonio culturale danneggiato dal sisma 2009 e alla riqualificazione di spazi urbani per favorire l’aggregazione sociale, sono stati avviati numerosi interventi.

Tra questi si segnalano l’avvio con la conclusione della fase progettuale d’intesa con il Comune dell’Aquila e della Soprintendenza del progetto di recupero e di consolidamento della Torre Civica di Palazzo Margherita a L’Aquila e di restauro delle fontane monumentali dell’Aquila: le fontane di Piazza Duomo, della fontana di Piazza San Marciano, di Piazza San Pietro e di quella di Piazza S. Margherita dei Gesuiti. Infine il progetto di riqualificazione della Villa Comunale di Sulmona con la conclusione primo lotto e l’avvio del secondo lotto insieme al restauro del Campanile della Cattedrale di San Bartolomeo ad Avezzano.

Nell’esercizio 2024 è continuato inoltre l’impegno della Fondazione Carispaq a sostegno di iniziative che hanno riguardato gli ambiti del volontariato e della solidarietà con l’obiettivo di intervenire sul crescente disagio sociale che colpisce soprattutto i giovani e le fasce di popolazione più deboli.