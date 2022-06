FONDAZIONE CARISPAQ: DOMENICO TAGLIERI RIELETTO PRESIDENTE

L’AQUILA- Il Consiglio Generale della Fondazione Carispaq, nel corso della seduta che si è svolta nel pomeriggio, ha confermato per il secondo mandato Domenico Taglieri alla carica di presidente della Fondazione Carispaq, per il triennio 2022–2025.

“Sono molto orgoglioso della fiducia che i componenti del Consiglio Generale hanno voluto rinnovarmi – dichiara Taglieri in una nota – La Fondazione in questi anni ha assunto un ruolo centrale nella promozione dello sviluppo del territorio sostenendo l’attività dei soggetti del terzo settore e promuovendo progettualità proprie di grande rilievo: il mio impegno sarà nell’ottica di dare continuità all’azione dell’Istituzione, nel segno dell’unità, a vantaggio dell’intera Provincia, avviando iniziative in grado di diventare volano per la crescita economica e sociale della nostra Comunità”.

L’Organo di indirizzo della Fondazione Carispaq nella seduta di oggi ha inoltre nominato i componenti dell’Organo amministrativo e di Controllo per il prossimo triennio 2022 – 2025, che risultano così composti:

Componenti del Consiglio d’Amministrazione: Fabrizio Politi, Raffaele Marola, Emanuele Nicolini, Livio Pallotta, Pierluigi Panunzi;

Collegio Revisori dei Conti: Roberto Marotta, Antonio Del Corvo, Giuseppina Griffo;

Il Consiglio Generale della Fondazione che ha proceduto oggi alla nomina dell’organo amministrativo e di controllo risulta a sua volta composto da: Carla Persi, vice presidente e dai consiglieri: Giampaolo Arduini, Pierluigi Caputi, Adolfo Cicchetti, Francesca Davini, Filiberto Di Tommaso, Luciano Fagagnini, Marco Fracassi, Walter Giulietti, Stefano Guarracini, Michele Maccherini, Maurizio Ortu, Ezio Rainaldi, Vincenzo Santucci e Andrea Tarquini.