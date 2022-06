FONDAZIONE CARISPAQ: LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BIONDI AL PRESIDENTE TAGLIERI

L’AQULA – “A Domenico Taglieri giungano sincere e sentite congratulazioni per la conferma a presidente della Fondazione Carispaq. Sono certo che il costante dialogo e la proficua collaborazione condotta in questi anni con l’amministrazione continuerà per proseguire nell’attuazione di iniziative congiunte a tutto beneficio della comunità. A lui e a tutti componenti dei rinnovati organismi della Fondazione giungano i migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.