FONDAZIONE CARISPAQ: MARINELLI, “RETE ASSOCIAZIONI, CAPITALE CULTURA DEVE LASCIARE IL SEGNO”

L’AQUILA – “Una delle nostre missioni principali è quella di favorire una rete tra le associazioni di volontariato, un sistema di cui possa beneficiare l’intero territorio, puntando soprattutto sui giovani, affinché non debbano mai essere costretti ad andare via”.

Così Fabrizio Marinelli, 73enne avvocato aquilano, presidente della Fondazione Carispaq da quando, lo scorso settembre, ha preso il posto dell’83enne Domenico Taglieri, in carica dal 2019 per due mandati. Marinelli era stato in pole per fare il candidato sindaco dell’Aquila nel 2022 in quota al Movimento 5 stelle, grazie alla sua amicizia con Giuseppe Conte con il quale è stato collega come professore. Ed ancora che ha vinto alle recenti elezioni di misura contro l’imprenditore avezzanese Marco Fracassi, già componente del consiglio generale della fondazione, con il sostegno anche del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi.

Intervistato da AbruzzoWeb, Marinelli, già professore ordinario di diritto privato presso l’Università dell’Aquila, presidente della Deputazione abruzzese di storia patria, ricercatore e studioso di lungo corso, ha spiegato: “Queste prime settimane al lavoro sono state utili per capire quanto è stato fatto in questi anni e quanto c’è ancora da fare. Stiamo per affacciarci ad un periodo molto importante, mentre la città si prepara al Natale, si avvicina l’importante appuntamento dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”.

A tal proposito, nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa, la Fondazione Carispaq ha presentato il ricco calendario di iniziative per il periodo delle feste natalizie realizzate in collaborazione con le Associazioni Mamme per L’Aquila, Mousiké e Ex Officine, L’Aquila Young, gruppo ANA “M. Jacobucci” e L’Aquila per la Vita Onlus, con l’obiettivo di mettere a sistema il lavoro degli enti del terzo settore uniti da scopi benefici.

“La Fondazione – ha spiegato Marinelli – ha voluto fare da lievito per queste associazioni affinché insieme si potesse realizzare un cartellone di tanti eventi di qualità ed questo l’aspetto importante, perché raramente accade che si condividano i progetti. Questa volta ci siamo riusciti per regalare un bel Natale ai nostri concittadini e soprattutto ai più piccoli”.

Una sinergia, ha aggiunto, “che ritengo fondamentale. Questo anche per alimentare una strategia di condivisione per un progetto più ampio, che coinvolga tutte le realtà per costruire una prospettiva per i giovani ed aiutarli ad immaginare un futuro nella propria terra. Mi auguro che questa iniziativa abbia successo e speriamo di farne molte di più nell’anno prossimo in vista dell’Aquila Capitale della Cultura”.

A tal proposito, ha sottolineato il presidente: “Si tratta di una grande occasione per la città e l’intero territorio, non deve restare un felice episodio isolato ma deve creare un percorso virtuoso, una scia che lascia il segno, dimostrando quanto anche una città che rappresenta le zone interne, come L’Aquila, abbia dato e possa continuare a dare alla cultura italiana”.