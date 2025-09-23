FONDAZIONE CARISPAQ: PANUNZI RICONFERMATO VICEPRESIDENTE

L’AQUILA – Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Carispaq nella seduta di insediamento ha eletto all’unanimità il dottor Pierluigi Panunzi vicepresidente dell’Istituzione.

La nomina è una riconferma per Panunzi che ha ricoperto lo stesso incarico nel precedente mandato.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni al Consigliere Panunzi a cui formulo i migliori auguri per un incarico che proseguirà con l’impegno e la passione già dimostrata – dichiara in una nota il presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli – Questa scelta conferma l’attenzione dell’Istituzione ad assicurare all’interno dei suoi organi un’equilibrata rappresentanza delle varie aree di cui si compone la provincia aquilana ed è un segno di vicinanza alle istanze delle Comunità”.

“Prosegue il mio impegno a sostegno dello sviluppo socio economico della provincia dell’Aquila ed in particolare della Marsica – ha dichiarato Panunzi – in un momento che ci vede tutti proiettati verso il prossimo anno, quando la città capoluogo sarà Capitale Italiana della Cultura, con l’auspicio che tutta la provincia possa beneficiare delle progettualità e delle ricadute legate a questo evento”.