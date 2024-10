FONDAZIONE CARISPAQ: PUBBLICATO BANDO A SOSTEGNO DEL TURISMO ESPERIENZIALE

AVEZZANO – E’ disponibile sul sito internet della Fondazione Carispaq, sezione bandi in corso il Bando Turismo Esperienziale 2024 giunto alla seconda edizione con lo scopo di sostenere la realizzazione di progetti innovativi nel campo del turismo esperienziale. È destinato agli enti del terzo settore della Provincia dell’Aquila ed è promosso dalla Fondazione stessa.

L’iniziativa prevede la valorizzazione turistica del territorio aquilano attraverso l’organizzazione di visite guidate dei beni culturali ispirate ai concetti di “innovazione” e di “turismo accessibile” attraverso l’organizzazione di 5 giornate secondo un calendario predefinito e non superiore a 12 mesi.

Sono destinatarie le Associazioni no profit ed enti del Terzo Settore che operino nell’ambito del sistema turistico con sede legale e operativa nella provincia dell’Aquila. Il contributolimite è del 90% delle spese previste nel quadro economico di progetto per un totale massimo di € 4.000 euro.

Il Bando è stato presentato all’amministrazione comunale di Avezzano che ha condiviso l’iniziativa, presente l’assessore al turismo Alessandro Pierleoni, dal vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo progetto che è “un’opportunità in gradi di far germogliare sul territorio proposte progettuali finalizzate alla massima fruizione dei beni culturali, nell’ottica del turismo accessibile”.

“Il successo della prima edizione del Bando Turismo Esperienziale– ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri – ci ha spronato a continuare a sostenere il settore turistico proseguendo il nostro impegno nella promozione e valorizzare dei beni culturali dell’intera Provincia dell’Aquila. L’iniziativa intende rafforzare lo sviluppo economico delle aree interne, favorendo la creazione di nuove imprese turistiche e la messa in rete di più territori con il coinvolgimento delle comunità locali nelle esperienze di conoscenza dei luoghi”.

Spiega l’assessore Pierleoni: “La nostra amministrazione comunale, sin dall’inizio del suo mandato, ha deciso di rivolgere molte delle sue energie anche alla riscoperta del seme identitario, alla rivalorizzazione delle proprie radici e all’inclusività; lo ha fatto con le visite guidate ai Cunicoli di Claudio, lo ha fatto con la riqualificazione di Piazza San Bartolomeo, lo ha fatto promuovendo il festival inclusivo musiche e parole dell’appennino e lo sta facendo con la valorizzazione della Grotta di Ciccio Felice. Tutto questo, ovviamente, è stato possibile e sarà possibile affiancando l’azione amministrativa all’egregio lavoro portato avanti dagli enti, organismi e associazioni che si occupano proprio di questo aspetto. La leva archeologico-naturalistica è d’importanza strategica, se trattata con cura. La Fondazione finanzierà i progetti selezionati e la ringraziamo per questo. Per noi la collaborazione con realtà come la Fondazione o la Soprintendenza è fondamentale”.

Cosi come specificato nel bando, infatti, la proposta progettuale dovrà prevedere visite guidate di beni culturali, articolate in almeno 5 giornate, secondo un calendario predefinito e in un orizzonte temporale non superiore a 12 mesi.

Il Bando prevede come ammissibili proposte progettuali che riguardino:

1.visite di musei pubblici e privati non sempre accessibili e scarsamente fruiti, siti archeologici e dimore storiche;

2.visite di monumenti, chiese, conventi ed eremi;

3.visite di mostre;

4.visite guidate di quartieri antichi di una città o di un borgo;

5. qualsiasi ulteriore esperienza che risponda alle finalità del bando.

I soggetti interessati dovranno compilare la domanda “on line” utilizzando la piattaforma R.O.L. direttamente dal sito web della Fondazione. Per rispondere con la propria proposta progettuale, c’è tempo fino al 15 novembre 2024.

Non solo: da pochissimo, sempre la Fondazione Carispaq ha lanciato e promosso anche il bando “performance coaching”, rivolto sempre agli operatori del settore turismo e culturale della Provincia dell’Aquila, finalizzato però, in questo caso, a scovare nuove idee per un’offerta turistica più consapevole.