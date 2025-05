FONDAZIONE CARISPAQ: TRE NUOVI AVVISI PER IDEE PROGETTUALI SU BENESSERE , CULTURA E FORMAZIONE

L’AQUILA– La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila ha pubblicato tre nuovi bandi per la raccolta di idee progettuali su:

1) SPORT & BENESSERE GIOVANILE – per favorire il benessere psico-fisico di giovani e prevenire rischi di emarginazione sociale creando momenti di aggregazione anche per il tramite della pratica sportiva.

2) EVENTI STORICI, FOLCLORISTICI E TRADIZIONI – mira a sostenere la realizzazione di eventi, attività e iniziative culturali, anche collegate o ad integrazione di altre manifestazioni culturali già esistenti, che traggano ispirazione da consolidate tradizioni popolari, folcloristiche e da eventi storici.

3) EDUCAZIONE ALLA PACE NEL NOME DI CELESTINO V – per sostenere progettualità che coinvolgano prevalentemente bambini e ragazzi anche attraverso attività di studio, ricerca ovvero attività creative che utilizzino tutto il panorama dell’espressione artistica e culturale in genere (teatro, musica, arti visive ect.) volte ad approfondire e valorizzare la figura di Celestino V e il suo messaggio di pace.

I bandi sono disponibili sul sito ww.fondazionecarispaq.it/bandiavvisi.

I soggetti interessati potranno presentare domanda esclusivamente on line sul sito della Fondazione Carispaq al seguente link: https://fondazionecarispaq.it/bandiavvisi/bandi-in-corso/ previo accreditamento sulla piattaforma nel caso in cui non si fosse già registrati.

La Scadenza dei nuovi bandi è fissata al 29 maggio 2025 (ore 17:00).