FONDAZIONE MARCINELLE: SOSPIRI, “SERVIRA’ AI GIOVANI PER RICORDARE IN MODO CHE NON ACCADA PIU'”

PESCARA – “Avere istituito la Fondazione che ricorda le vittime di Marcinelle e perpetua il ricordo della più grande tragedia su un posto di lavoro che vi sia stata in Europa mi riempie di soddisfazione, perché per le nuove generazioni, man mano che purtroppo i testimoni dell’epoca ci lasciano, servirà a tenere i temi del ricordo e anche della sicurezza sui posti di lavoro all’ordine del giorno e a tramandare quanto è successo affinché non accada più”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel tracciare un bilancio della legislatura che si sta concludendo. “Può apparire una piccola norma – dice all’ANSA – ma in realtà chi fa politica la fa per difendere dei principi e la sicurezza sui posti di lavoro è una delle più grandi conquiste che questa nazione aspetta di avere definitivamente”.