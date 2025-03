FONDAZIONE MAXXI: LA NEO PRESIDENTE BRUNI, “PRONTA A GUIDARE IL MUSEO”

ROMA – «È con grande entusiasmo che accolgo il privilegio di presiedere una realtà di così grande rilevanza nel panorama culturale italiano e internazionale», ha dichiarato Emanuela Bruni. «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Ministro Alessandro Giuli per la sua fiducia. Mi impegnerò a ripagarla con dedizione, potenziando il ruolo del MAXXI come centro di innovazione culturale e creativa e contribuendo a consolidare ulteriormente la sua visibilità e influenza, in Italia e all’estero. In sinergia con il team del Museo, lavoreremo per promuovere la ricerca, l’inclusività e la sperimentazione, valori che da sempre contraddistinguono il nostro museo».

Maria Emanuela Bruni è il nuovo Presidente della Fondazione MAXXI, nominata ufficialmente venerdì 28 marzo dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli.La sua nomina arriva a seguito del prezioso e costante supporto garantito al MAXXI nel periodo di reggenza iniziato lo scorso settembre, che ha consentito allo staff del MAXXI di proseguire regolarmente il lavoro, le attività e i progetti del Museo che ha una sede all’Aquila.

La nomina di Maria Emanuela Bruni rappresenta una nuova fase di crescita e innovazione per il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che si affaccia al 2025 mirando ad arricchire ulteriormente la sua offerta culturale e a rafforzare l’Istituzione come punto di riferimento per il pubblico, per gli artisti di questa generazione e di quelle future e per gli appassionati d’arte, di architettura, di design e di cultura di tutto il mondo.

Sotto la sua guida ha preso avvio la stagione autunnale 2024 del MAXXI, durante la quale sono state inaugurate otto mostre di grande successo, a partire dal progetto a cura dello studio Diller Scofidio + Renfro dal titolo Architettura instabile, la mostra dei finalisti del MAXXI BVLGARI PRIZE giunto alla quarta edizione, culminata con la vittoria di Monia Ben Hamouda; poi ancora, Memorabile. Ipermoda, a cura di Maria Luisa Frisa, che ha segnato il grande ritorno della moda negli spazi del Museo, la monografica dedicata a uno dei maestri della fotografia contemporanea, Guido Guidi e il progetto di riallestimento della Collezione del Museo The Large Glass.

Infine, le due mostre realizzate nell’ambito di prestigiose collaborazioni con Autostrade per l’Italia e Ferrero: Italia in movimento. Autostrade e futuro, immaginata in occasione del centenario della costruzione della prima autostrada d’Italia nel 1924 e joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni.