FONDAZIONE TERCAS: GINO NATONI NOMINATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

TERAMO – Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas, riunito oggi pomeriggio a Palazzo Melatino, a Teramo, da una terna di candidati proposta dal presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, ha nominato componente dell’Organo di Indirizzo: Gino Natoni che subentra nella carica a seguito delle dimissioni dell’ex presidente Tiziana Di Sante.

Natoni, 67 anni, residente a Sant’Egidio alla Vibrata, imprenditore nel settore elettromedicale è conosciuto anche per il suo impegno in attività ed iniziative legate al mondo del Terzo Settore e della promozione culturale, dell’arte contemporanea in particolare.

Resterà in carica per i prossimi cinque anni.