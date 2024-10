L’AQUILA – Tutti zitti nel centrodestra, davanti allo “scandalo” dei no certo prioritari 12mila euro per un campionato di biliardino ad Avezzano inseriti a discrezione, nella pur importante lenzuolata di stanziamenti nella giunta del presidente Marco Marsilio di Fdi giovedì sera, su iniziativa dell’assessore al bilancio di Fratelli d’Italia, Mario Quaglieri.

Ma in realtà nel centrodestra la rivolta cova sotto la cenere, non solo contro l’assessore, ma anche contro Marsilio, per la partita ormai esplosiva delle nomine nelle partecipate.

Tanto che martedì salterà la votazione in Consiglio regionale proprio per decidere i cda, inserita all’ordine del giorno suo malgrado dal presidente del consiglio Lorenzo Sospiri, dopo che nell’ultimo tavolo di maggioranza del centrodestra sullo spoil system, la Lega ha fatto saltare il banco, non accontentandosi delle briciole che Fdi gli voleva lasciare, e poi in conferenza dei capigruppo non ha dato l’assenso (serviva l’unanimità) a Sospiri per fare i decreti di nomina.

E questo quando già sono scaduti i termini dell0 spoil system, che andava concluso massimo dopo 180 giorni dall’insediamento del consiglio regionale del Marsilio bis del 10 aprile, e con gli enti ingessati e costretti all’ordinaria amministrazione.

Da nominare in aula sono, lo ricordiamo i presidenti e componenti dei cda degli enti di competenza del consiglio, ovvero le Adsu dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara, le Ater dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano-Chieti, il presidente dell’Ersi, i componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica.

Mentre per l’Agenzia regionale delle attività produttive, l’Arap, le nomine sono all’ordine del giorno, ma nell’ultima giunta, su iniziativa di Marsilio e dell’assessore Tiziana Magnacca, anche lei di Fdi, l’ente è stato già commissariato e affidato al dirigente Mario Battaglia, anche se la governance dell’ente sarebbe di competenza del Consiglio, con l’espediente di una legge di riforma complessiva, e della fusione da attuare con l’indebitatissimo consorzio industriale di Chieti e Pescara. Per lo sconcerto della Lega, contraria ai commissariamenti “ad entem” e di Forza Italia, che esprimeva il presidente uscente Giuseppe Savini, con il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, e l’assessore Roberto Santangelo che sono usciti dalla riunione senza votare il commissariamento.

Secondo i rumors martedì ci potrebbe essere un summit di maggioranza alla presenza di Marsilio ritenuto il maggiore responsabile del caos, per trovare una via di uscita, che sarebbe per la Lega ma anche per Forza Italia, un passo indietro rispetto alla sua intenzione di fare man bassa di enti, alla luce del 24,5% preso alle elezioni, e come imporrebbe la pedissequa applicazione del manuale Cencelli.

E poi a peggiorare il clima già pessimo clima dentro Fdi, c’è ultima trovata di Quaglieri dei 12mila stanziati per una gara di calcio balilla al suo amico sindaco di Avezzano di Pangrazio con il quale ha rapporti politici stretti nonostante Fdi stia all’opposizione. Ma in questo caso silenzio rigoroso.

Eppure in occasione della legge di assestamento di fine agosto avevano provocato un putiferio i 700 mila euro erogati da Quaglieri a beneficio, ancora una volta di Avezzano, per il progetto Aia dei musei, e poi per una piscina a Luco dei Marsi e per la ristrutturazione di un cimitero Secinaro, anch’esse amministrazioni della provincia aquilana a lui vicine. Tanto che il suo grande rivale, e marsicano come Quaglieri, il capogruppo Fdi in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, aveva vergato tre emendamenti ad hoc per cancellare quelle erogazioni. Il presidente Marsilio ha però imposto a muso duro una pace o comunque una tregua nel suo partito, e quegli emendamenti sono stati ritirati.

Le bordate contro l’ennesima legge mancia sono arrivate dal campo del centro-sinistra, con il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, (“uno sfregio dei soldi pubblici, quei soldi potevano servire per comprare qualche lettiga, carrozzine e coperte in più negli ospedali”), e dal deputato dem ed ex presidente della Regione, Luciano d’Alfonso (“l’ennesima regalia: quella dei finanziamenti dati a pioggia e senza alcun criterio o bando, quindi per puro arbitrio, è ormai una prassi consolidata di questo governo regionale”).

Per tanti consiglieri del centrodestra, seppure sottocoperta, lo scontento sta arrivando però a livelli altissimi, del resto avevano accettato di far passare le erogazioni di Quaglieri con la promessa che con successivi provvedimenti sarebbero state finanziate anche misure mirate da loro indicate. Ma questo non è avvenuto, se fa eccezione dei fondi ottenuti dal capogruppo della Lega Vincenzo D’Incecco per la fiera della Birra artigianale, il finanziamento di attività di associazioni a favore di Marianna Scoccia di Noi moderati, e i fondi per festival e iniziative culturali care al presidente del consiglio Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Parte della la maggioranza si scaglia contro l’assessore Quaglieri per il fatto che distribuisce stanziamenti su input dei dipartimenti regionali, in larga parte verso la costa, mentre molto meno accade a favore delle aree interne, e a maggior ragione creano estrema irritazione i 12.000 euro, assegnati ad Avezzano per un torneo di biliardino.

Va poi ricordato che Quaglieri, medico chirurgo ed ex sindaco della vicina Trasacco, rieletto alle regionale del 10 marzo, con il record assoluto di voti, ben 11.754, si trova in una situazione suo malgrado delicata, per il rinvio a giudizio per peculato per la vicenda di un telefonino pagato dal Comune di Trasacco, e in uso fino allo scorso giugno all’attuale assessore regionale al Bilancio Quaglieri. A processo anche il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, e il funzionario del Comune, Riccardo Tomassetti, accusati di falsità materiale, falso e depistaggio. Il Gup ha fissato la udienza collegiale il prossimo 10 dicembre, optando per il giudizio immediato, senza cioè udienza preliminare. si trova anche in una situazione delicata, suo malgrado

Sullo sfondo, come se non bastasse, c’è poi la difficile partita del maxi emendamento da 22 milioni di euro erogato a dicembre 2023, a favore di 2.300 beneficiari, tra associazioni culturali e sportive, di protezione civile, Pro loco, parrocchie, per piccole opere pubbliche nei Comuni e tanto altro. La madre di tutte le leggi mancia. E che il centrosinistra con un apposito disegno di legge vuole cancellare,

Il problema infatti è che i fondi a disposizione per effettuare le erogazioni si sono dimezzati, non si sono verificate, come si temeva, in quantità adeguata, le “maggiori entrate tributarie ed extratributarie”, ​o “trasferimenti erariali compensativi”, a cui il maxiemendamento era vincolato. C’è poi a complicare tutto anche la partita difficilissima del risanamento del buco della sanità, che nella migliore delle ipotesi sarà compresso dalle Asl a 130 milioni di euro.

E dunque nel centrodestra sale la tensione, perché nessuno vuole rinunciare alla fetta della sua torta. E chi più chi meno sarà però chiamato a fare sacrifici. L’intenzione è poi togliere ai consiglieri di maggioranza non rieletti i fondi a pioggia da loro decisi, almeno per gli stanziamenti più “frivoli” e non quelli ad esempio a favore dei Comuni. Tutti d’accordo poi nel cancellare, con perfido tratto di penna, tutti i finanziamenti decisi a dicembre scorso dalle opposizioni, che tanto, si ironizza, non avrebbero a che ridire, perché tanto si sono schierate contro questo provvedimento, capeggiate del capo della opposizione, l’ex rettore della Università di Teramo, Luciano D’Amico.