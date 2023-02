FONDI A PIOGGIA REGIONE, COPERTURA SOLO IPOTETICA. SERVONO PIÙ ENTRATE FISCALI O SOLDI DA STATO

L’AQUILA – I consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, il 30 dicembre potrebbero aver recitato la parte di tanti Babbo Natale ma con il sacco vuoto, distribuendo con il famigerato maxi emendamento alla legge di Bilancio, 21,3 milioni di fondi a pioggia a 1.200 beneficiari ma, si scopre ora, con una copertura solo ipotetica, come assicurano fonti interne agli uffici del Consiglio regionale, e con il rischio di impugnazione.

È quanto balza agli occhi leggendo la norma approvata martedì scorso in Consiglio, che ha consentito finalmente di promulgare e pubblicare sul bollettino regionale la legge di bilancio dopo un mese dall’approvazione notturna del 30 dicembre. Legge di bilancio a cui è stato agganciato un maxiemendamento bipartisan, approvato in tutta fretta e senza discussione, ma, come si sono accorti poi gli uffici del consiglio regionale in fase di “collettazione”, diretti da Francesca Di Muro, mancante della norma, ineludibile, che indicava, per il maxi emendamento e altre poche norme arrivate all’ultim’ora, su quale posta di bilancio, o con quale variazione, si intendeva finanziare le misure.

La “pezza” è stata messa con un provvedimento ad hoc, detto “salva bilancio”, che ha emendato una legge non ancora vigente – anche in questo caso un inedito -, ma in essa, si legge testualmente all’articolo 37-ter: “per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all’Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell’esercizio 2023 è autorizzata l’iscrizione di un Fondo denominato “Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali”, di un importo complessivo pari ad euro 21.384.000,00″.

Per questo fondo, recita dunque il comma successivo, “si provvede con le risorse derivanti dall’accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extra-tributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l’esercizio 2023, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili”. Infine, “all’esito dell’accertamento, ovvero dell’assegnazione delle somme, ovvero delle maggiori stime, sono apportate le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025”.

Tradotto: se non entreranno più soldi dalle tasse, magari con una stretta all’evasione, o non ne arrivano di più dallo stato centrale, rischiano di non avere copertura la pioggia di piccoli finanziamenti, anche di poche migliaia di euro, che elenchiamo qui di seguito integralmente, per opere pubbliche dei Comuni, per associazioni sportive e culturali, operatori del terzo settore e del volontariato, per eventi di tutti i generi, dalle sagre ai concerti, passando per le mostre, per circoli anziani e associazioni di abruzzesi all’estero, di protezione civile e bocciofile. E per poste più consistenti, come i 400.000 euro per le “spese comunicazione Giunta regionale d’Abruzzo”, i 150.000 euro per i centri antiviolenza, i 100.00o euro per le micro e piccole imprese commerciali penalizzate dai cantieri.

Da ambienti interni agli uffici regionali, questa modalità di copertura sarebbe un inedito. In passato è avvenuto per piccole poste, e quasi sempre con una copertura parziale, mai integralmente per un maxiemendamento da ben 21,3 milioni.

E questo significa che ci potrebbe essere il rischio di una impugnativa da parte della Corte dei conti, o dello stesso consiglio dei ministri. Del resto l’articolo 81 della costituzione parla chiaro: “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”, e i mezzi, ovvero la copertura, devono essere certi, non ipotetici, nel novero del “poi si vedrà”.

C’è poi un altro aspetto: la copertura che sarò trovata sarà solo parziale, chi è come deciderà quali voci finanziare e quali no? Chi strabilierà l’ordine di priorità? Del resto non c’è nessun criterio oggettivo, e nessuna graduatoria: le elargizioni decise a discrezione e secondo loro coscienza, dai consiglieri regionali di maggioranza e assessori, con un budget personale di 300mila euro, e da quelli di opposizione, che, dopo un accordo arrivato il 30 dicembre, hanno avuto a disposizione 200 mila euro ciascuno.

Su alcune poste, aleggia poi l’interrogazione del deputato Luciano D’Alfonso, secondo cui “risulta la presenza di contributi riconosciuti a liste elettorali che hanno determinato attivismo politico locale”, a “liste elettorali presentatesi alle elezioni dei Comuni”. E questo andrebbe contro la legge 195 del 1974, sui contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che vieta infatti, “qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogazioni, da parte di organi della pubblica amministrazione, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative”.

Nulla questio , nel salva Bilancio, per altre coperture, indicate in modo certo: ad esempio per l’affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione Dati (DPO – Data Protection Officer), “è autorizzato l’incremento dello stanziamento di risorse per l’ammontare di euro 20.000,00 relativamente all’esercizio 2023, di euro 30.000,00 per l’esercizio 2024 e di euro 30.000,00 per l’esercizio 2025, nell’ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di spesa 11110/1 “Spese per la tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR – Reg. 679/2016″ del Bilancio di previsione regionale 2023-2025”.

TUTTI I 1.200 BENEFICIARI DEL MAXIEMENDAMENTO

ASS. CULTURALE LA FIACCOLA – VINCENZO MASCI – L’AQUILA

7.000,00 €

“PICCOLA CASA S. MARIA APRUTINA – FONDAZIONE PALOMBIERI DE PAULIS FEDELE”

10.000,00 €

“Associazione Nazionale Alpini” di Castellalto

10.000,00 €

“Genius Loci” ONLUS

30.000,00 €

A.N.A. SEZ. ABRUZZI GRUPPO DI PENNE NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE “ALESSIO DI SIMONE”

5.000,00 €

A.N.C. Ass. Nazionale Carabinieri di Alba Adriatica (TE)

3.000,00 €

A.N.T.E.A.S. regione abruzzo

5.000,00 €

A.S. Roseto Calcio, Roseto degli Abruzzi (TE)

7.000,00 €

A.S.D. “Bocciofila Pinetese”, Pineto (TE)

6.000,00 €

Evento sportivo “Memorial Famiglia Formicone”

A.S.D. “Giulianova Skate in line”, Giulianova (TE)

3.000,00 €

A.S.D. “New team”

2.000,00 €

A.S.D. “Teramo ASD” Pallamano femminile, Teramo

5.000,00 €

A.S.D. ABRUZZO EXCURSIONS

5.000,00 €

A.S.D. ADRIATICO TEAM TORTORETO

5.000,00 €

A.S.D. ARTE DANZA DI ALBA ADRIATICA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

A.S.D. Asped Colmic

5.000,00 €

A.S.D. Aterno – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

A.S.D. C.B. “Moscianese”, Mosciano Sant’angelo (TE)

5.000,00 €

A.S.D. Campli Calcio

15.000,00 €

A.S.D. Catignano – Vicoli

5.000,00 €

A.S.D. CEPAGATTI BASKET

5.000,00 €

A.S.D. CICLISTICO CEPAGATTI

5.000,00 €

A.S.D. Circolo Canottieri “La Pescara”

3.000,00 €

A.S.D. Circolo tennis Penne

3.000,00 €

A.S.D. Civitella Roveto Calcio

5.000,00 €

DPH

A.S.D. CORROPOLI VOLLEY

5.000,00 €

A.S.D. Cortino Calcio

15.000,00 €

DPH

A.S.D. DREAMING DANCE CORROPOLI

5.000,00 €

A.S.D. DYNAMICA

2.500,00 €

A.S.D. DYNAMICA – Tagliacozzo (AQ)

5.000,00 €

A.S.D. FAVALE 1980 – CIVITELLA DEL TRONTO

20.000,00 €

A.S.D. Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS) Prov. L’Aquila

5.000,00 €

A.S.D. FLEX ON POINTE CORROPOLI

5.000,00 €

A.S.D. FONTANELLE CALCIO

5.000,00 €

A.S.D. GINO FISCHIONE – L’AQUILA

5.000,00 €

A.S.D. Guardia Vomano

3.000,00 €

A.s.d. Hockey Team Marsica

2.500,00 €

A.S.D. KRONOAQ L’Aquila – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

A.S.D. MINIBASKET E FEMMINILE ADRIATICA GIULIANOVA

5.000,00 €

A.S.D. MONTORIO 88 CALCIO

10.000,00 €

A.S.D. Motoclub Sirente – Aielli (AQ)

3.000,00 €

A.S.D. NEW CLUB DANCE ACCADEMY DI CORROPOLI

5.000,00 €

A.S.D. PALLAVOLO ALBA – Alba Adriatica

10.000,00 €

A.S.D. Peltuinum Prata d’Ansidonia (AQ)

5.000,00 €

A.S.D. PIZZOLI

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività sportiva settore giovanile

A.S.D. Polisportiva “Selva” c.da Selva Piana – Mosciano Sant’Angelo (TE)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

A.s.d. Real Marsi

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. San Gregorio Calcio – L’Aquila

10.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. SAN NICOLO’ 2007 TERAMO

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

A.s.d. Sport Center C5 Celano

5.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. Valtordino, scuola calcio – Bellante (TE)

7.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

A.S.D. VILLA 2015 di Francavilla al Mare (CH)

5.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. Villa Sant’Angelo Calcio – Villa Sant’Angelo (AQ)

10.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

A.S.D. Zero Limits – L’Aquila (AQ)

25.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

A.S.D.MONTORIO VOLLEY – Montorio al Vomano (TE)

20.000,00 €

Contributo straordinario per lo svolgimento delle attività associative

A.S.D.Virtus Scerne 2004

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

A.S.DIL. GINNASTICA DOMINUS CORROPOLI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

A.S.P. “Colibrì – ONLUS”, Giulianova (TE)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ABCDEF APF ( Associazione Bambini con diabete e Famiglie)

10.000,00 €

Spese di funzianamento e attività Associativa

Abruzzo drivers club

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa per realizzazione film “Abruzzo-un viaggio da sogno”

ACCADEMIA DELLO SPORT VAL VIBRATA – CORROPOLI

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Accademia Musicale Celanese

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ACSI PROVINCIALE L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

AGESCI LANCIANO 1

3.000,00 €

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

AIED L’AQUILA

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

AIM- ASS.ITALIANA MAESTRI CATTOLICI SEZ. DI SULMONA

5.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

Amatori 2013 di Monteodorisio

3.000,00

Amatori 88 di Monteodorisio

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

AMBITO TERRITORIALE di CACCIA PESCARA

30.000,00 €

Spese di funzionamento

Amministrazione dei beni separati di Arischia

10.000,00 €

Contributo straordinario per allestimento e arredo nuova sede

Amministrazione del dominio di uso collettivo (Aduc) di Preturo

10.000,00 €

Contributo straordinario per la realizzazione di pannellistica didattico-illustrativa che ricostruisce le originarie fattezze delle scoperte archeologiche rinvenute e pannellistica riproducente il paesaggio medievale del territorio

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico – Bagno Pianola Monticchio

10.000,00 €

Contributo straordinario per riqualificazione sentieristica – località Monticchio

10.000,00 €

Contributo straordinario per riqualificazione sentieristica – località Bagno

Amministrazione Separata Dei Beni Usi Civici di Assergi

10.000,00 €

Contributo straordinario per Rifacimento Fonte Portella

ANA ALPINI SEZIONE ABRUZZI

14.000,00 €

spese funzionamento e attività – acquisto materiali e mezzi

ANA sezione Pescina

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ANA sezione Venere di Pescina

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Anas Zonale Regionale Montesilvano

5.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

ANCESTRAL CHAMBER MUSIC APS DI LANCIANO

3.000,00 €

EVENTO CULTURALE “LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”

ANFASS Avezzano

5.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ANFASS Giulianova ONLUS

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ANFFAS Onlus di Giulianova (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ANFFAS Onlus Ortona

15.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ANFFAS Sulmona Aps

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ANMIL Onlus (TERAMO)

15.000,00 €

Progetto” Scuola della Testimonianza”

Anxa Horse ASD Lanciano

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

APD Casalbordino

20.000,00 €

Partecipazione Campionato Regionale di Promozione e Organizzazione Memorial Nicola Tarallo squadre di Serie D e partecipazione diversamente abili

Aps Cipas Pescara

7.000,00 €

contributo straordinario per convegno su :”Crisi di impresa e sovraindebitamento”

APS IL CASTELLANO OCRE

4.000,00 €

spese funzionamento e attività

APS K-JGEM Santa Teresa di Spoltore

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Aps La Villa Spoltore

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

APS Maria Luisa Basile, Lanciano

8.000,00 €

Festival dell’educazione – Edu Fest 2023

Aquile Del Parco ETS-ONLUS

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ARCA ONLUS

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento

Archi (Ch)

30.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

Arci provinciale Pescara

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ARCICONFRATERNITA MORTE E ORAZIONE SAN FILIPPO NERI DI LANCIANO

3.000,00 €

RITO DELLA POSATA DEL VENERDì SANTO

ARCICONFRATERNITA SACRO MONTE DI PIETA’ – CELANO

3.000,00 €

contributo per lavori di ripristino e manutenzione

ARCICONFRATERNITA SS TRINITA’ POPOLI

15.000,00 €

Manutenzione cripta Mummie presso Chiesa SS Trinità Popoli

ARIA ASSOCIAZIONE RISTORATORI ABRUZZO

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Artè Caffe Letterario

3.000,00 €

Contributo straordinario per attività culturali

ASBUC ARAGNO – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASBUC Sella di Corno – Scoppito (AQ)

8.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASCS Generazione +

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd “Lu Callarò” Torano Nuovo (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Asd “Rosso D.U.C.A.T.I.”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

12.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD “Angeli”

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD “Teramo a spicchi”

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd 2008 Cappelle Sul Tavo

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ASD ABMOL (Ancarano)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

ASD Abruzzosportintour (Alba Adriatica)

5.000,00 €

Trofeo dell’Adriatico Nazionale Maschile Pallavolo

ASD ACADEMY L’AQUILA DANCE

3.000,00 €

Contributo per acquisto attrezzature sportive e per spese attività associativa

ASD AIELLI 2015 SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA

8.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA

ASD AMATORI ATLETICA SERAFINI

3.000,00 €

Contributo straordinario per attività associativa

ASD Amici dello Sport Miglianico

10.000,00 €

contributo straordinario organizzazione Miglianico Tour

ASD Aquilotti San Salvo

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

ASD ART VILLAGE L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

ASD ATHLETIC LANCIANO

18.000,00 €

EVENTO POLYSPORT

ASD Atletica solidale San Salvo

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

ASD Atletica Vomano (MORRO D’ORO)

15.000,00 €

L’Abruzzo torna a correre – 2^ edizione

ASD AZ HOCKEY TEAM

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD BASKET ACADEMY

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD BOCCIOFILA POGGIO PICENZE

6.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Body Dancing (ATRI)

5.000,00 €

Progetto ANIME’ (Rappresentazione del tema della follia)

ASD CAMPLI BASKET ACADEMY

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASD Canosa Sannita Calcio

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASD CASALBORDINO

3.000,00 €

MEMORIAL “NICOLA TARALLO”

ASD CASTELVECCHIO BRIGANTI C5

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD CEDAS ALL STAR DI LANCIANO

3.000,00 €

MEMORIAL DONATELLO MALANO

ASD Centro Sportivo Pattinaggio Pescara

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD CHECK THE STYLE

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD CICLISPORT MANIA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Circolo Bocciofilo – Casali D’Aschi

30.000,00 €

Contributo straordinario per ristrutturazione-manutenzione impianti sportivi

ASD CIRCOLO BOCCIOFILO VAS PAGANICA

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Circolo tennis “FUCENSE”

15.000,00 €

Contributo straordinario per ristrutturazione-manutenzione impianti sportivi

ASD CIRCOLO VALLESE DI TIONE DEGLI ABRUZZI

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Civitella Roveto – Civitella Roveto (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD Collarmele Calcio

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd Colleatterrato – Teramo

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASD CULTURALE “LU CIAPE”

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD DINAMO CALCIO PESCARA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD EffeGiquadro di Pescara

20.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

ASD Lycia

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD M.&T. SPORT

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Magic basket, Chieti

36.000,00 €

Interventi impianti termici ed illuminazione palestra comunale Piana Vincolato Chieti

ASD Miano Calcio

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD MOLINA ATERNO

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

ASD Montalfano Calcio

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

ASD MORENO DI BIASE DI PAGLIETA

3.000,00 €

PRIMO GRAN FONDO COSTA DEI TRABOCCHI MAIELLA D’ABRUZZO

ASD Mosciano Calcio, Mosciano Sant’Angelo (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

asd Muovete Amigo Spoltore

3.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

ASD NORA CALCIO FEMMINILE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd Nuova Toranese calcio Torano Nuovo (Te)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASD Odorisiana Calcio

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

ASD ORIONE AVEZZANO C5

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

ASD Orsogna Inside

7.500,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASD OVIDIANA SULMONA

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA

ASD OVIDIANA SULMONA

50.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA’ SPORTIVA

ASD P.r. tennis school

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD PACITTO PALESTRE

2.500,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA’ SPORTIVA

Asd Pallacanestro Val Vibrata – Nereto (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASD Pallacanestro Val Vibrata (Nereto)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

ASD PEDALARE FA BENE DI CASOLI

3.000,00 €

ACQUISTO MATERIALE PER I SOCI

ASD PEDALE SULMONESE

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

ASD PELTUINUM

4.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD PENNESE CALCIO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD PINNA 99

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Polisportiva Atletica Capistrello – Capistrello (AQ)

2.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD POLISPORTIVA COLOSSEUM

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD PRESTITER OGAN PESCARA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Pro Notaresco

20.000,00 €

Attività istituzionali-Attrezzatura impiantistica sportiva

ASD PROGETTO GIOCO MINIBASKET PENNE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Prosperini tennistavolo school L’Aquila

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Pucetta Calcio – Avezzano

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASD REAL L’AQUILA

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD REVOLUTION DANCE

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD ROLLER UP

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD ROSETO EVENTI

30.000,00 €

TROFEO LIDO DELLE ROSE

ASD S.S. PRETURO L’AQUILA

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd Santa Maria Penne

10.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

ASD SANT’ANNA 2015

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD SCANNO CALCIO A 5

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Sci Club Capistrello – Capistrello (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD SKI NOW

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Sporting CAT

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Sporting San Salvo

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

ASD SUBEQUANA KARATE CLUB

3.000,00 €

Contributo straordinario per acquisto attrezzature, spese di gestione e attività associativa

ASD SULLE TRACCE DEL MAMMUT

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD TENNIS CLUB ROSETO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASD TENNIS CLUB SULMONA

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASD Tennis da Tavolo San Nicolò a Tordino

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Tennis Tavolo Vasto

20.000,00 €

Campionati nazionali

ASD Teramo

30.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd Teramo Volley – Teramo

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASD UNION FOSSACESIA

10.000,00 €

contributo per attività associativa

ASD VALLE NORA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD VALLE PELIGNA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

ASD Varano calcio

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD VESPA CLUB L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Asd Victoria Cross Ortona

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASD Vigor Lanciano

10.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

ASD VIRTUS CASTEL FRENTANO

15.000,00 €

MEMORIAL “MASSIMO SCALINGI”

ASD VIRTUS PENNE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Volley Orsogna

7.500,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASD VOLLEY PENNE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD ZERO LIMITS – L’AQUILA

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASDC “GLI AMICI DI CORROPOLI”

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASL LANCIANO VASTO CHIETI

40.000,00 €

REALIZZAZIONE CASA DEL PARTO VASTO

ASP. N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA

25.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ASP1 Teramo

142.000,00 €

intervento urgente di risanamento conservativo “Villa Ventilj” di Mosciano Sant’Angelo (TE)

ASS ANFASS SULMONA

5.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Ass Arma Areonautica

10.000,00 €

evento centeario aeronautica militare

Ass Arte Live Eys -Aps Teramo

10.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

ASS ATLETICA L’AQUILA

3.000,00 €

Contributo straordinario per attività associativa

ASS CROCE ROSSA ITALIANA CARSOLI

5.000,00 €

Contributo straordinario per attività associativa

Ass Culturale Civitas Aquana Civitaquana

15.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

Ass Progetto Domani Loreto Aprutino

3.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

ASS SCUOLA ITALIANA SCI ASSERGI GRAN SASSO

5.000,00 €

Contributo straordinario per attività associativa

ASS VOLONTARI LUCOLI ONLUS

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Ass. ScopriTeate, Chieti

20.000,00 €

Manifestazioni “Il Palio de lu Ricchiappe” e “Achillaive” live music festival

Ass. “Casta Diva”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Centro Abruzzo Mosciano”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Culturale ricreativa” A.S.P. Cermignano (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Donne Attive”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Forum Artis-Cultura in movimento”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “INVOLVED”, Tortoreto (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. “LA MIA MANO NELLA TUA”

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCITIVA

Ass. “Noi del G.B. Vico”, Chieti

10.000,00 €

Contributo strordinario per spese di funzionamento sttività associativa

Ass. “Premio Giuseppe Zilli”, Fano Adriano (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Rifugio dei cuccioli”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Ronald Costantini”, Giulianova (TE)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Rosa di Maria Regina” A.P.S. Corropoli (TE)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Società Civile”, Teramo

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Abruzzo Intenso Ets

60.000,00 €

Promozione Turismo-Manifestazioni-Attività Istituzionali-Attività Associative

Ass. Accademia Medica della Provincia dell’Aquila S. Tommasi – Onlus

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. AGAVE Per un futuro diverso APS (Sant’Egidio alla Vibrata)

15.000,00 €

Acquisto attrezzature

Ass. Amici del progetto Uomo 2 (Sant’Egidio alla Vibrata)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

ASS. ANTICO BORGO MARINARO SILVI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CARNEVALE D’ABRUZZO DI FRANCAVILLA

20.000,00 €

CARNEVALE D’ABRUZZO 2023

Ass. Casa Cristina Montesilvano

5.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

ASS. CORALE PADRE MARIO CASTELVECCHIO SUBEQUO

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Ass. Cult. “CAMPOVALANO VIVA” – Campli (TE)

40.000,00 €

Contributo straordinario per l’allestimento della sede associativa

Ass. Cult. Amici del Tasso Brillo

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULT. LA STRACCA A.S.D. e A.P.S. di Atri

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Ass. Cult. Premio Pietro Taricone

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Cult. Pro Loco “Città di Campli” (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per l’allestimento di uno spazio polifunzionale a disposizione della comunità locale

Ass. culturale “Koinè” , Roseto Degli Abruzzi (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. culturale “Nel baule della nonna”, Roseto degli Abruzzi (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE BORGO PACENTRANO

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE BORGO SAN PANFILO

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE ERBY STUDIO-SULMONA

8.000,00 €

CONTRIBUTO SISTEMAZIONE PALCO ITINERANTE

Ass. culturale festa “Maria SS dello Splendore”, Giulianova (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO TEATINO DI CHIETI

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Ass. Culturale La Ves Montesilvano

5.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

Ass. culturale marsica medievale

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE MUSICALE C MONTEVEDI DI RIPA TEATINA

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE ORONERO DI RIPA DI FAGNANO

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASS. CULTURALE PENNE MEDIEVALE CIRCOLO MESTIERI ROCCAFINADAMO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE S. MARIA DELLA TOMBA

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE SESTIERE DI PORTA BONOMINI

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE SESTIERE DI PORTA JAPASSERI

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE SESTIERE DI PORTA MANARESCA

7.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. CULTURALE SULMONA CINEMA

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

Ass. culturale, musicale e artistica “MECO”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. di quartiere “Villa Pozzoni” A.P.S., Giulianova (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Fotografica “Amici dell’Immagine” – Magliano de’ Marsi (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASS. FUTILE UTILE-PREMIO PRATOLA

9.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Ass. Innocent Smith

50.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASS. INSIEME ONLUS TORTORETO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. ISTITUZIONE MUSICALE ABRUZZESE-AVEZZANO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Ass. Italia/Israele Pescara

5.000,00 €

contributo straordinario per convegno su :”Italia/israele ed il danno sociale ed economico delle Fake News”

Ass. L’Antica Fornace APS – Scoppito (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASS. MAJELLA RESQUE DOG

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASS. MAMME PER L’AQUILA

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

Ass. Musicale “Ettore Minervini”, Montorio al Vomano (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. musicale bandistica Città di Mosciano S.A. (TE) “Antonio Di Lazzaro”

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. MUSICALE BLU BAR DI FRANCAVILLA

10.000,00 €

ORGANIZZAZIONE BLUBAR FESTIVAL 2023

Ass. musicale Concerto Bandistico “Gli amici della musica” Celano

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Ass. Nazionale Vigili del fuoco in congedo Cermignano (TE) – ODV

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. PIVEC L’Aquila

5.000,00 €

Acquisto attrezzatura e mezzi di protezione civile

Ass. San Lorenzo dei Romeni Pescara

3.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Ass. Santegidiese 1948 (Sant’Egidio alla Vibrata)

30.000,00 €

Riqualificazione e manutenzione stadio comunale

ASS. SCANNO NATURA DOC

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Ass. Sotto Le Mura Cugnoli

3.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

Ass. Teatrale Una Storia Tante storie – Celano

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Ass.Abruzzesi emigrati in Belgio

18.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Acquaviva Extrema

20.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Amici della musica

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Amici della Sella-Notaresco

7.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.ASD CYCLING Notaresco

3.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.ASD Tennis Club Notaresco

10.000,00 €

Attrezzatura impiantistica sportiva

Ass.Culturale Certastampa-Teramo

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Promozioni Culturali

Ass.Culturale Compagni di viaggio

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.I Ragazzi della Via Trasimeno-Notaresco

20.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.L’amore per Macchia

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.ne Ricreativa e Culturale Progetto Live Vasto

20.000,00 €

Attività culturali

Ass.Ricreativa Culturale “Toro Loco”-APS

30.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Socio Culturale Noi Insieme -APS

50.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASS.SULMONA CITTA’ D’ARTE

5.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

Ass.Via Del Sole ODV-Giulianova

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASSOCAIZIONE IL MAESTRALE

40.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CITTA’ DEI RAGAZZI ALANNO

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione – Progetto Ortona 2.0

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Alanno, cultura e tradizioni”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Alle falde della Majella”

10.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione “Premio Majella”

Associazione “Ama – Associazione Micologica Adriatica”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre”

3.000,00 €

Contributo straordinario per la realizzazione di un volume dedicato al restauro storico dell’organo di Tommaso Cefalo del Duomo di San Valentino

Associazione “Anffas Pescara”

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Aspherya”

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione mostra fotografica

Associazione “Civita dell’Abbadia”

5.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione “Tour del cammino delle grandi Abbazie”

Associazione “Coro Folkloristico di Picciano”

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione evento “A tutto folk”

Associazione “Cultour Celiera”

6.500,00 €

Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione evento “Villa Celiera in winter”

Associazione “Cultour Moscufo O.D.V”

5.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione programma eventi “I colori del borgo”

Associazione “Cultura e Terza Età Onlus O.D.V. Università della terza età”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e organizzazione anno Accademico 2021

Associazione “I Bambini di Berania ODV” Tortoreto (Te)

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione “Interamnia Word Music” Teramo

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione “Lauretana”

5.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione programma eventi 2022

Associazione “MOSCIANOMUSICA”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE “NOI DEL G.B. VICO”

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Pensionati Lettesi”

3.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione eventi di promozione delle miniere della Majella

Associazione “Per Amore e per Diletto – PADI”

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Sinergie d’arte”

3.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione festival “Barocco e oltre”

Associazione “Umanità e cultura A.P.S.”

3.000,00 €

Contributo straordinario per rappresentazione spettacolo teatrale

Associazione “Vasto Veicoli Storici”

10.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

Associazione “Banco di Solidarietà” di Montorio al Vomano

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Borgo Cerreto” di Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Focolare Maria Regina” Nido di Cerchiara

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Il Foro” di Tortoreto

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Punto d’Incontro” APS ETS Scurcola Marsicana

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazione “San Gabriele” di Montorio al Vomano

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Vivere” di Poggio San Vittorino Teramo

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE 180AMICI L’AQUILA ODV-ETS

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE 3:33 L’AQUILA

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

ASSOCIAZIONE A.G.B.E. PESCARA

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

ASSOCIAZIONE ABITARE INSIEME ODV- ETS

10.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE ABRUZZO FIERA ARISCHIA

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Abruzzo Ontario (ATRI)

5.000,00 €

It’s Olympics? Yes, special

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA BIANCAZZURRA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MUSICALE ANGOLANA- Citta’ Sant’Angelo

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione Achillopoli

15.000,00 €

Contributo straordinario per rifacimento fontana monumentale e pavimentazione Piazza del Municipio

ASSOCIAZIONE ADELIO DI NATALE

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

ASSOCIAZIONE ADIGI SECINARO

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE AGAPE DI LANCIANO

3.000,00 €

EVENTI SOCIOCULTURALI 2023

Associazione Agricoltori Montereale Solidale

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Albergatori Caramanico Terme – ACT

30.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento, eventi e attività associative

Associazione Alice Abruzzo Onlus – L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Alto Fino – Arsita (Te)

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE ALTRI ORIZZONTI DI LANCIANO

3.000,00 €

APERTAMENTE CINEMA-SALUTE MENTALE

ASSOCIAZIONE ALTRIMONDI – PENNE

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E/E’ VITA ABRUZZO

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE AMICI ALLEVATORI DELLA PIANA DEL POZZO – TAGLIACOZZO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese attività associativa

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI ATESSA

3.000,00 €

ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Associazione Amici del Cuore Colonnella ETS- Colonnella (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione amici del mosaico artistico Betti Elsa Tornareccio

2.500,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Amici del progetto uomo 2 – Sant’Egidio alla Vibrata (Te)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FEDELE FENAROLI di LANCIANO

10.000,00 €

Realizzazione evento ” Commemorazione Maestro Vinciguerra

Associazione Amici dell’Omeopatia Aquilani – L’Aquila

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN DOMENICO DI GUARDIAGRELE

3.000,00 €

PRIMA RASSEGNA TEATRALE “NICOLA MANCINI”

ASSOCIAZIONE AMITERNUM ACCADEMY

7.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE ANA – Sezione Tommaso Cutilli di Penne

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione Animalista Qua La Zampa di Popoli

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Antiche Vie d’Abruzzo – Corfinio (AQ)

5.000,00 €

contributo per attività associativa

Associazione Antiqua è – Avezzano (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE APS MEDIAZIONE E FAMIGLIA CENTRO PER LA CONSULENZA E LA MEDIAZIONE

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione Arcotenda Onlus – Silvi Marina (Te)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE ARTEiX, TAGLIACOZZO

10.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE ARTI MESTIERI E SAPORI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE ASD AMATORI PODISTI PENNESI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA – 38 EDIZIONE NOTTURNA PENNESE

ASSOCIAZIONE ASD CIVITAQUANA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD K84 – PESCARA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD MEDITERRANEA VOLLEY SPOLTORE

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD PIANELLA CALCIO 2012

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD PUGILISTICA D’ABRUZZO

15.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD REAL DEM CALCIO A5 – MONTESILVANO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE ASD VOLLEY CITTA’ S. ANGELO

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE AUREA – ORTONA

5.000,00 €

Spese di funzianamento e attività Associativa

Associazione AUROPE Onlus – Associazione Urologica Pescarese

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE AZIMUT – L’AQUILA

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE BABLU’ DI LANCIANO

3.000,00 €

EVENTO API-AMOCI APICOLTURA, DISABILITA’ E DINTORNI

Associazione bandistica città di Picciano

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Bocciodromo comunale Lanciano

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione Bocciofila Toranese – Torano Nuovo (Te)

3.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE BUSSI SOCCORSO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CAMAFA PENNE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Cantiere Cultura di L’Aquila

5.000,00 €

Realizzazione docufilm “Ascensione del Corno Grande del Gran Sasso”

ASSOCIAZIONE CAVALIERI VENERDI’ SANTO

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Centro commerciale Naturale dei Quarti L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione centro studi d’Angiò – Scurcola Marsicana

3.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI LA META

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Circolo C.B. Orsogna

5.000,00 €

acquisto attrezzature

Associazione Circolo Comunale Culturale Ricreativo Orsogna

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CIRCOLO MAX

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Climatologica e Metereologica Meteo Aquilano – L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CLUB 500 ANGEL D’ABRUZZO – CITTA’ S. ANGELO

2.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE COME A BETLEMME

15.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

Associazione comitato madonna di Pietraquaria

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione complesso bandistico Città di Ancarano

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Associazione Confartigianato Chieti-L’Aquila

30.000,00 €

Contributo straordinario per l’organizzazione della 14° edizione del “ChocoFestival” di Chieti

Associazione Coppito nel cuore e nell’anima – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione corale La figlia di Iorio Orsogna

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Corale Padre Francesco Lolli – Magliano de’ Marsi (AQ)

5.000,00 €

Pubblicazione volume

Associazione Corale polifonica Giuseppe Corsi Celano (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CARSOLI

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese attività

Associazione Croce Rossoverde (ATRI)

20.000,00 €

Acquisto mezzi e materiali medicali

Associazione Croce Verde Abruzzo ONLUS di Montesilvano

50.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale “Big Match” – Teramo

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale – Teatrale “Gli Sbandati” Teramo

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE CULTURALE “A NOI”

3.000,00 €

ACQUISTO MATERIALE PER I SOCI E EVENTI CULTURALI

Associazione Culturale “A.More.S. (Apritientes in More Studentes) – Bisenti (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale “Babilonia”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Culturale “Elicethnos”

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione manifestazioni “Banchetto nell’Ilex” e “Notte nell’Ilex”

Associazione Culturale “I Briganti della Maiella”

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Culturale “La Valle” – Valle Castellana (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale “L’Istrione” – Torano Nuovo

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale “Nero d’Abruzzo in Tour” Mosciano Sant’Angelo (Te)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale “Officina 17” Pineto (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione culturale “Osvaldo Costanzi” – Celano (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale “Polaris” di Giulianova (Te)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione culturale “Punto e a capo” Bussi sul Tirino

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Culturale “Teatro del Sangro”

20.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

Associazione culturale “Terra in Transizione”

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale “Terra Teatro” Giulianova (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione culturale “La sciabica” di Cologna Spiaggia

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale “L’Altura” di Basciano

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale “Winners Club

25.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale Abrakadabra L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CULTURALE ABRUZZO ITALIA

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Culturale Acquaforte

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazione culturale Agorà

3.000,00 €

Contributo straordinario per reealizzazione evento/convegno sulla figura di Francesco Paolo Michetti

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTOLOGIA BARREA

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTROSANO

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANARTE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale AUREA – Ortona a Mare (CH)

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTRUMONTIS – CASTEL DEL MONTE

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE CULTURALE CESAPROBA 96

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO FOLKLORISTICO “PIERINO LIBERATI” DI CASTEL FRENTANO

3.000,00 €

PRIMA RASSEGNA CANTI FOLKLORISTICI

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE ‘NEL BORGO’ – ELICE

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA BLUE KNIGHTS ITALY VI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA MARIA SS. ASSUNTA DI CASTEL FRENTANO

5.000,00 €

RISTRUTTURAZIONE OBELISCO E FONTANA AREA ANTISTANTE CHIESA MADONNA DELL’ASSUNTA

Associazione Culturale Giovani di Capistrello2 – Capistrello (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Culturale Gruppo storico de lo Certame – Popoli

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione culturale La Fenice – Paganica, L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FOCE SCANNO

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Associazione Culturale Le Vie dello zafferano – S. Pio delle Camere

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale Lumen Carsoli (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale LUZMEK ETS – Canzano (TE)

10.000,00 €

Contributo straordinario per il progetto “Abbazie Jazz Orchestra”

Associazione culturale M’arcord di Pescara

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEA – PESCARA

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione culturale Mi oriento (Atri)

5.000,00 €

Organizzazione campo estivo

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTANARI BERTONIANI

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale Musicale “Amadeus”

3.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione concerto “Musicalmente estate”

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICI E SBANDIERATORI BORGO SAN PANFILO

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Culturale Oltremuro Vasto

10.000,00 €

Attività culturali

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPENJA – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIONE

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI SONORI – PRATA D’ANS

4.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE CULTURALE PERSEO PREMIO ARPEA – ROCCA DI MEZZO

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

ASSOCIAZIONE CULTURALE PODIUM – POGGIO MORELLO di Sant’Omero

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Culturale Prospettive Think Tank Chieti

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Culturale Quasi Adatti – Bisenti (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Culturale Radio Cerrano Web di Atri

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA LE DUE MURA

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDENDO & SCHERZANDO DI LANCIANO

5.000,00 €

ASPETTANDO LA BEFANA E CARNEVALANDO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SEICORDE TRASACCO

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

Associazione Culturale Teatro Lanciavicchio

10.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEMPO DI MUSICA

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ADRIATICA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA TEATRO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE TONINO DI VENANZIO SAN VALENTINO A.C.

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione Culturale Trifoglio Chieti

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale Villa Badessa APS di Rosciano

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIRTU’ QUOTIDIANE

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE ARTE VIVA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

10.000,00 €

PROGETTO ABRUZZO ALL’OPERA

Associazione di promozione sociale “I colori della vita”

5.000,00 €

Contributo straordinario per acquisto di parrucche oncologiche da donare e spese di funzionamento e attività associative

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA METAMORFOSI” CORROPOLI

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione di Promozione Sociale AGAPE – Pizzoli (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ‘FOR YOU APS’

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA NINFEA ONLUS- SULMONA

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione di volontariato 16 maggio 1982

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazione di volontariato Iside Montesilvano

3.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO PER LA VITA PESCARA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione di Volontariato Sottosopra Pescara

3.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CEPAGATTI BASKET

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA MB AZZURRA DI LANCIANO

3.000,00 €

MEMORIAL “LUCA”

Associazione Diversi Uguali Onlus – Pescara

10.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Diversuguali ODV di Pescara

130.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento, eventi ed attività associativa

Associazione Docemus Torrevecchia Teatina

3.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Associazione Dreamakers L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Erga Omnes Chieti

10.000,00 €

contributo straordinario per organizzazione attività

ASSOCIAZIONE ESSERE OLTRE – PESCARA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE FA.VI.VA.

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Focolare Maria Regina ONLUS – Isola del Gran Sasso (Te)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE FOLKLORICA GRUPPO CORALE FOLK SIRENTE

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE FRANCESCO DE FINIS ONLUS ALBA ADRIATICA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ MARRUCI

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Genitori di Torano Nuovo – Torano Nuovo (Te)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Gianima Soccer Vasto

50.000,00 €

Organizzazione tappa Vasto Beach Soccer Coppa Italia 2023

Associazione Gli Amici – Fraz. Villa San Sebastiano – Tagliacozzo (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Gruppo Fotografico “La genziana”

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione concorso fotografico nazionale

Associazione hockey Roccaraso

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE I BRIGANTI DI SECINARO

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione I Tesori del Borgo – Villalago (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Il Moro Paganica ASD

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Insensi Orsogna

10.000,00 €

contributo Festival ArteInVita

Associazione Iside Insieme alle donne nell’essere ODV – Pescara

10.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sez. italiana Aps – Teramo

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Italiana Sommelier Abruzzo (AISA)

15.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione italo-venezuelana di Castellalto

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE KIWANIS L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo per attività sociale ricreativa

ASSOCIAZIONE LA NOTTE DELLE STREGHE ONLUS

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione La Piazzetta (Civitella del Tronto)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

ASSOCIAZIONE L’AQUILA 1927

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE LIBERA SCELTA PER UN OBIETTIVO COMUNE DI LANCIANO

3.000,00 €

PROGETTO “SOSTENIAMO LA SOSTENIBILITA'”

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE – LETTOMANOPPELLO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE LIGHTS ON

25.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Lo Scarpone di Sella di Corno – Scoppito (AQ)

8.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE LU CAPSTAZJIONE – ALANNO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione madonna della libera

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE MANO NELLA MANO ONLUS L’AQUILA

5.000,00 €

Realizzazione docufilm “Un libro per non dimenticare”

ASSOCIAZIONE MASTRO GIURATO DI LANCIANO

60.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

ASSOCIAZIONE META APS

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE MOTOCLUB 2P PASSOCORDONE – LORETO APRUTINO

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione Multa Paucis – Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Musicale Armonie d’Argento – L’Aquila

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO DELLA PORTELLA L’AQUILA

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE MUSICALE F.O.R.M.E di Elice

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione musicale G.Rossini (Roseto degli Abruzzi)

5.000,00 €

Attività di implementazione del progetto OSA (Orchestra sociale Abreu)

Associazione Musicale Mario Castelnuovo – Tedesco

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Nazionale Alpini Gioia dei Marsi (AQ)

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nazionale Alpini Sez. Abruzzi Gruppo di Coppito – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Nazionale Alpini Sez. Abruzzi Gruppo Valleverde di Camarda – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ABRUZZI GRUPPO MANOPPELLO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SULMONA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE – L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nazionale Bersaglieri Volontariato e Protezione Civile Sezione L’Aquila – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA. Comitato provinciale Pescara

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA. Comitato provinciale Teramo

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nazionale Libera Caccia – Abruzzo

4.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA SEZIONE AQ

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nuova Gutenberg Lanciano

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

ASSOCIAZIONE NUOVA IDEA

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Associazione ODV “Comitato di quartiere di San Berardo” di Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE ODV THE ORIGINAL NEWPORT GOSPEL SINGERS

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE OFFICINA LANCIANO

4.000,00 €

EVENTI SOCIOCULTURALI 2023

ASSOCIAZIONE OFFICINA MUSICALE CASTEL DEL MONTE

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Osvaldo Costanzi Celano

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE PA PROTEZIONE CIVILE DI OCRE

4.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Pacitto Palestre

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazione Palio delle contrade Città Sant’Angelo- Tradizioniamo

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ASSOCIAZIONE PARRUCCHIERI ACCADEMY L’AQUILA

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione per la tutela di S. Vittorino Amiterno – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione per la tutela di San Vittorino Amiterno – L’Aquila (AQ)

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Percorsi Solidali

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE PESCA A MOSCA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE PIAZZA FONTESECCO

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Associazione Polisportiva Dilettantistica (Isola del G.S.)

5.000,00 €

Contributo attività Associativa

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA JOY

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

Associazione Pro loco (Colonnella)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Associazione Pro loco (Montorio al Vomano)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAMPO DI FANO

3.000,00 €

CONTRIBURO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Pro Loco Canzano (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPPADOCIA (AQ)

6.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Pro Loco Castilenti

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Pro Loco Cellino Attanasio

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE PRO LOCO CESE DEI MARSI

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Pro Loco Hatria a.s.p. di Atri

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE PRO LOCO LECCE NEI MARSI

5.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE PRO LOCO LORETO APRUTINO

2.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

DPH

Associazione Pro Loco Musiano – Mosciano Sant’Angelo (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PESCINA

2.500,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PESCINA

5.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Associazione Pro Loco Sant’Omero Aps – San’Omero (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Pro Loco Villarosa – Martinsicuro (Te)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Progetto di Vita – L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE PROLOCO CORBINO APS

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE MIRAL DI LANCIANO

3.000,00 €

PROGETTO RI-CONOSCIAMOCI

Associazione Protezione civile Lettomanoppello

13.000,00 €

Contributo straordinario per acquisto mezzi neve

ASSOCIAZIONE QUATTRO ZAMPE LANCIANO.IT

3.000,00 €

MIGLIORIE CANILE DI LANCIANO

Associazione Regio Tratturo Celano-Foggia – Celano (AQ)

7.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE RESPIRA IL GRAN SASSO – L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Roccaraso Futura – Roccaraso (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione San Gabriele – Montorio al Vomano (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione San Gabriele (Sant’Egidio alla Vibrata)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Associazione San Michele di Vasto

5.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

ASSOCIAZIONE SAN PIETRO DELLA IENCA

20.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE SAULI BOXE di CIVITELLA ROVETO

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE SCAVALCANDO – PIANELLA

5.000,00 €

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PLAY THE GAMES DI EQUITAZIONE SPECIAL OLYMPICS 2023

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CESAPROBA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L’ETOILE L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione sportiva dilettantistica Tennis Marruvium

2.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE OLYMPIA

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCI CLUB VALLE PELIGNA

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

Associazione Stella alpina (Civitella del Tronto)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Associazione storico comitato – Civitella del Trono (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE AUTOMOBILISTICA – ASCA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

Associazione Talami Orsogna

10.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

associazione tartufai vestini

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE TEATRANTI TRA TANTI-MASSA D’ALBE

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Associazione Teatro ’80 Orsogna

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Teatro dei Colori Onlus

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazione Teatro di Plinio Orsogna

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Associazione Teatro Possibile Lanciano

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione Ti accompagno ETS -L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Tottea futura (Crognaleto)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Associazione Tratti Rosa

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

ASSOCIAZIONE VIVA L’AQUILA

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE VIVI FARINDOLA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Volontariato Organizzazione di Protezione Civile “Aquile del Parco” Pineto (Te)

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Associazione Web Solution Civita D’Antino

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazioni Anziani Celano

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Associazioni comunità abruzzesi all’estero

15.000,00 €

Didattizzazione del turismo delle Radici

Associazzione “I Vestini” (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per arredo urbano e parco giochi

ATER PESCARA

30.000,00 €

MONTAGGIO SERVOSCALA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZINA 5 SCALA A VIA RIMINI – COMUNE DI MONTESILVANO

ATER PESCARA

20.000,00 €

Partecipazione ATER PE alla 18 mostra internazionale di archiettettura ” la biennale di Venezia dal 20/05/2022 al 26/11/2023

Atri (Te)

30.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

AttivaMente APS San Salvo

10.000,00 €

Organizzazione attività

Avezzano Rugby SRL SSD

200.000,00 €

Opere di riqualificazione del complesso sportivo del comune di Avezzano sito in Via dei Gladioli

AVIS COLLECORVINO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

AVIS COMUNALE CASTEL DI SANGRO ALTO SANGRO

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

AVIS Comune di Pereto Onlus – Pereto (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

AVIS PENNE

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

AVIS SCAFA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

AVIS Sezione di Capistrello – Capistrello (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Azienda per il servizio alla persona Città Sant’angelo

8.000,00 €

spese potenziamento servizi categorie fragili

Banda di Cerchiara Città del Gran Sasso (Isola G.S.)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Blu Triathlon Academy Pescara

2.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Bucchianico (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

BUGNARA CALCIO

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

CAI sez. di LORETO APRUTINO

5.000,00 €

Evento di commemorazione Nevio Nobilio

CAMERATA MUSICALE

15.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Canottieri Giulianova Asd – Giulianova (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Carunchio (Ch)

25.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Casa Famiglia associazione comunità Papa Giovanni XXII

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Casalanguida (Ch)

30.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Casalbordino (Ch)

25.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Casalincontrada (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Castelvecchio Subequo corale

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Centro diurno “Il Laboratorio” di Montorio al Vomano

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Centro Internazionale Studi Celestiniano

10.000,00 €

Contributo attività istituzionali, ex Legge Regionale 46 del 1992

Centro Ippico Country West Ranch ASD – Capitignano (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Centro ricreativo Arcobaleno – Caritas parrocchiale Popoli

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Centro Ricreativo Arcobaleno-Caritas Polpoli

3.000,00 €

attività ricreativa disabili

Centro Sociale Anziani di Barisciano – Barisciano (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Centro Sociale Anziani di Cesaproba – Montereale (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Centro Sociale Culturale Diurno per Anziani – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI L’ARA

5.000,00 €

Contributo per attività sociale ricreativa

Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” – Bugnara (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Centro Studi Ignazio Silone

5.000,00 €

Contributo straordinario per attività culturali

Centro Studi L’Aquila Danza – Teatro dei 99 – L’Aquila (AQ)

10.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Centro Studi San Giovanni da Capestrano – Capestrano (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

CHIESA S. NICOLA VESCOVO DI PIANELLA

20.000,00 €

Contributo straordinario per Lavori di completamento della chiesa

Chiesa San Giovanni Battista Catignano

5.000,00 €

adeguamento edificio di culto

CHIESA SAN NICOLA DI BARI – FARINDOLA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ PARROCCHIALE

Circolo ACLI “Insieme per Paganica” – Montereale (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Circolo anziani “Giancarlo e Geo”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo anziani Scapriano APS ASD

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo Bocciofilo Alba Adriatica (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

CIRCOLO BOCCIOFILO CITTA’ DI CAMPLI

5.000,00 €

Contributo straordinario per lo svolgimento delle attività associative

Circolo Bocciofilo Giardino Asd

8.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Circolo Bocciofilo Notaresco

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Circolo Bocciofilo Santegidiese – Sant’Egidio alla Vibrata (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Circolo Culturale “Ornano Grande” – Colledara (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Circolo culturale ricreativo bocciodromo “Terza Età” azzurri 90

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo Nautico “V.Migliori”Giulianova

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Circolo ricreativo “Borgo Città di Ancarano”

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Circolo ricreativo Borgo Ancarano

5.000,00 €

Contributo attività associativa

CIRCOLO RICREATIVO CASALINE

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Circolo ricreativo culturale “IL MELATINO” – Campli (TE)

40.000,00 €

Contributo straordinario per l’allestimento della sede associativa

Circolo ricreativo e culturale per anziani di Montorio al Vomano

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo sportivo anziani invalidi “Uniti per la vita”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CIRCOLO SPORTIVO CULTURALE RICREATIVO NASUTI DI LANCIANO

4.000,00 €

LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURA E RIFACIMENTO ARREDI

Circolo Tennis di Penne

5.000,00 €

Spese di funzianamento e attività Associativa

CIRCOLO TENNIS DILETTANTISTICO SANT’EGIDIO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Circolo Tennis L’Aquila – L’Aquila (AQ)

20.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

CIRCOLO TENNIS PESCARA

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CITTA’ APERTA APS

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Club Alpino Italiano (CAI) Sezione M.Ciotti Arsita (Te)

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Club Alpino Italiano sezione di Farindola

10.000,00 €

Contributo straordinario per riattivazione Osservatorio Geologico di Farindola

Comitato di frazione “Garrano” di Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

COMITATO DI QUARTIERE SULMONA EST

1.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Comitato Feste Patronali Parrocchia SS Pietro e Andrea di Notaresco

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Comitato feste San Biagio e sant’Emidio di Castiglione a Casauria

5.000,00 €

Contributo straordinario per festeggiamenti in onore della “Madonna della Croce” presso la Frazione di Madonna della Croce di Castiglione a Casauria

COMITATO FIERA DELL’AGRICOLTURA – ALANNO

5.000,00 €

CONTRIBUTO FIERA DELL’AGRICOLTURA 2023

COMITATO FONDAZIONE SANT’AMATO DI LANCIANO

4.000,00 €

RIFACIMENTO ARREDI E REALIZZAZIONE STRUTTURA PER INTRATTENIMENTO ANZIANI

COMITATO PER LA DIFESA DELL’ AGRICOLTURA

4.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Compagnia Teatrale Teatranti Tra Tanti

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

COMUNE ALFEDENA

15.000,00 €

riqualificazione pista di pattinaggio “Villa comunale”

COMUNE BALSORANO

10.000,00 €

contributo per acquisto arredi scolastici

COMUNE BUGNARA

15.000,00 €

contributo per riqualificazione e manutenzione impianti sportivi

COMUNE CAPESTRANO

15.000,00 €

contributo per interventi volti al decoro urbano

COMUNE CAPISTRELLO

30.000,00 €

manutenzione e asfaltatura strada Via Cupone, per accesso disabili

COMUNE CAPORCIANO

15.000,00 €

contributo per segnaletica interna ai paesi e toponomastica

Comune Cappadocia

20.000,00 €

RISTRUTTUR. AMBULAT. COMUNALE VERRECCHIE

COMUNE CAPPELLE

10.000,00 €

RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

COMUNE CARAMANICO

30.000,00 €

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

COMUNE CARAMANICO

10.000,00 €

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI SCAGNANE

COMUNE CASTELVECCHIO CALVISIO

15.000,00 €

manutenzione stradale e decoro urbano

Comune Castelvecchio Subequo

20.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

Comune Catignano

50.000,00 €

riqualificazione centro storico

Comune Catignano

10.000,00 €

riqualificazione immobile da dibire a rciovero ambulanza

COMUNE CATIGNANO – PE

20.000,00 €

REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO POLO CULTURALE

Comune Celano

50.000,00 €

Sistemazione area aviosuperficie

Comune Cerchio

15.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

COMUNE CITTA’ S. ANGELO

20.000,00 €

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Comune Civita D’Antino

10.000,00 €

Completamento osservatorio astronomico

COMUNE COLLEPIETRO

15.000,00 €

contributo per interventi volti al decoro urbano

COMUNE CORROPOLI

20.000,00 €

LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO

COMUNE CORROPOLI

50.000,00 €

acquisto arredi e attrezzature varie

COMUNE CORVARA

25.000,00 €

SISTEMAZIONE PIAZZA TRAPPETO

COMUNE CUGNOLI

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS

Comune dell’Aquila

50.000,00 €

Sicurezza stradale nelle frazioni

Comune di S. Eusanio Forconese (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali

Comune di Abbateggio

40.000,00 €

Contributo straordinario per acquisto strutture per attività culturali

Comune di Alba Adriatica (Te)

25.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Ancarano

60.000,00 €

Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

35.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA, ANCHE ATTRAVERSO OPERE FUNZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, EDILIZIO, VIARIO, ARTISTICO,

Comune di ARI

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di ARIELLI

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI AVEZZANO

40.000,00 €

promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio a km zero

Comune di Avezzano

60.000,00 €

Realizzazione impianto fotovoltaico integrato nelal struttura del mattatoio comunale

COMUNE DI BALSORANO

20.000,00 €

Torri in alluminio con tetto e scivoli

COMUNE DI BARETE (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

Comune di Barisciano

15.000,00 €

Riqualificazione urbana – fraz. Petogna

15.000,00 €

Ristrutturazione immobile comunale destinato a centro polifunzionale comunale per i giovani

15.000,00 €

interventi di manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana – STRUTTURA PAIDEIA

20.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA CASTELLO MEDIEVALE DI BARISCIANO E RISCOPERTA DEL PATRIMONIO NATURALE ANCHE ATTRAVERSO LO SPORT

10.000,00 €

Contributo straordinario per studio di fattibilità e progettazione Castello di Barisciano

Comune di Bellante (Te)

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di BOMBA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI BRITTOLI

50.000,00 €

Copertura impianto sportivo polivalente

COMUNE DI BUGNARA

7.000,00 €

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ESTIVA

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

20.000,00 €

Efficientamento energetico, pubblica illuminazione

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigenerazione urbana valorizzazione patrimonio sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico,o religioso, sociale

COMUNE DI CAMPLI

40.000,00 €

ACQUISTO AUTOMEZZI

Comune di CAMPO DI GIOVE

40.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Campo di Giove (AQ)

10.000,00 €

Contributo straordinario per interventi di miglioramento degli impianti di risalita

Comune di Canistro

30.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI CANISTRO (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

Comune di Canosa Sannita

25.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI CANOSA SANNITA – CH

10.000,00 €

RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Comune di Cansano (AQ)

25.000,00 €

Contributo straordinario per interventi di miglioramento della struttura a servizio del parco archeologico naturalistico di Ocriticum

COMUNE DI CANZANO

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ARREDI SCOLASTICI

20.000,00 €

Contributo straordinario per azioni di caratterizzazione e promozione del prodotto tipico “Tacchino alla canzanese” in raccordo con il locale CONSORZIO DEL TACCHINO ALLA CANZANESE” SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.

COMUNE DI CAPESTRANO (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

COMUNE DI CAPITIGNANO

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr. sportivo,ambientale, edilizio,viario,culturale,artistico,o religioso, sociale

Comune di Caporciano

5.000,00 €

Interventi di ripristino facciata e ulteriori superfici esterne chiesa Santa Maria de’ Centurelli

COMUNE DI CAPPADOCIA

25.000,00 €

CONTRIBUTO PER SENTIERISTICA MONTANA

Comune di Cappelle Sul Tavo

50.000,00 €

riqualificazione piazza Marconi

Comune di CAPPELLE SUL TAVO

25.000,00 €

Contributo per acquisto automezzo sociale

Comune di Caramanico terme

10.000,00 €

Contributo per acquisto mezzo per pulizia erba

Comune di Carapelle Calvisio (AQ)

5.000,00 €

Manutenzione mezzi comunali

Comune di Carpineto Sinello

20.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI CARSOLI

25.000,00 €

riqualificazione urbana – impianto di videosorveglianza

COMUNE DI CARUNCHIO

5.000,00 €

Contributo straordinario per attività culturali

Comune di Casacanditella

25.000,00 €

Fiera di San Gregorio

25.000,00 €

acquisto mezzo meccanico

COMUNE DI CASALANGUIDA (CH)

15.000,00 €

170.mo Anniversario della Banda musicale

Comune di CASALBORDINO

20.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI CASALINCONTRADA

5.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

10.000,00 €

CONTRIBUTO SOSTENERE LA FREQUENTAZIONE IN ISTITUTI PUBBLICI CON INSEGNAMENTO BILINGUE ITALIANO E LINGUA DEI SEGNI PER I RAGAZZI RICONOSCIUTI SORDI AI SENSI DELLA LEGGE N.381/70.

30.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCO ASSUNTA E SPAZIO VERDE COMUNALE VIA BENEDETTO CROCE

25.000,00 €

Interventi di manutenzione e arredo urbano

Comune di Castellalto (Te)

15.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di CASTIGIONE MESSER MARINO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Castiglione Messer Raimondo

40.000,00 €

Contributo straordinario per interventi di ripristino viabilità comunale a seguito di eventi calamitosi

Comune di Catignano

10.000,00 €

studio di prgettazione pista cilabile fiume Nora

Comune di CELANO

40.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI CELANO

50.000,00 €

Parquet campo da calcio a 5 – palazzetto dello sport

Comune di Cellino Attanasio (Te)

10.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Cerchio

10.000,00 €

Messa a norma e manutenzione rifugi montani “SS Trinità”

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO BOCCOFILO

Comune di Cermignano (TE)

10.000,00 €

manutenzione straordinaria viabilità comunale-segnaletica stradale

Comune di Chieti

100.000,00 €

Lotta al randagismo e gestione del Canile rifugio “Achille Bonincontro” del Comune di Chieti

Comune di CITTA’ S.ANGELO

25.000,00 €

Manutenzione del verde pubblico/sgambatoio comunale

Comune di CITTA’ S.ANGELO

20.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di Città Sant’Angelo

20.000,00 €

istallazione nuovi impianti e manutenzione impianti esistenti

Comune di Città Sant’Angelo

10.000,00 €

posizionamento nuove telecamere ed implementazione impianto sicurezza

Comune di Civita D’Antino

20.000,00 €

Manifestazione culturale “La città di Kristian Zahrtmann”

25.000,00 €

Allestimento Osservatorio astronomico Torre dei Colonna

Comune di CIVITAQUANA

10.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di Civitaquana

30.000,00 €

Realizzazione delle opere di sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche area camper Sant’Egidio di Civitaquana

Comune di Civitella Casanova

25.000,00 €

Interventi di ripristino viabilità Zona Nord

50.000,00 €

Contributo straordinario realizzazione interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno

Comune di Civitella del Tronto

40.000,00 €

Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Comune di Civitella Roveto

100.000,00 €

Realizzazione impianti sportivi – campi da padel

Comune di COCULLO

25.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO, SPORT E PERCORSI FITNESS

COMUNE DI COLLARMELE

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr.- 3ª EDIZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI DELL’APPENNINO

COMUNE DI COLLE DI MACINE

5.000,00 €

Contributo straordinario per attività turistiche

COMUNE DI COLLECORVINO

100.000,00 €

Manutenzione viabilità Comunale

Comune di Colledimezzo

40.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI COLLEPIETRO

10.000,00 €

CONTRIBUTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Comune di Colonnella

30.000,00 €

Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Comune di Corfinio (AQ)

25.000,00 €

Contributo per sistemazione del Parco San Pelino

Comune di Cortino (TE)

50.000,00 €

Contributo straordinario per la manutenzione del patrimonio comunale

Comune di Crecchio

25.000,00 €

arredo urbano

Comune di Crognaleto (TE)

70.000,00 €

Contributo straordinario per la manutenzione del patrimonio comunale

Comune di CUGNOLI

10.000,00 €

Contributo per acquisto automezzo bus

Comune di Cupello

100.000,00 €

Attività di promozione associativa, culturale e valorizzazione del territorio

50.000,00 €

Riqualificazione arredo urbano e patrimonio comunale

Comune di di Torrevecchia Teatina

20.000,00 €

Arredo sala consiliare

Comune di Dogliola

30.000,00 €

Acquisto mezzi per manutenzione territorio e gestione emergenza neve

Comune di Dogliola

20.000,00 €

acquisto mezzo meccanico

COMUNE DI FAGNANO ALTO – AQ

25.000,00 €

MOBILITA’ E MANUTENZIONE URBANA

COMUNE DI FANO ADRIANO

50.000,00 €

REALIZZAZIONE SCULTURA IN BRONZO

Comune di Fara Filiorum Petri

30.000,00 €

manutenzione patrimonio immobiliare comunale

Comune di Fara Filiorum Petri

5.000,00 €

contributo straordinario per organizzazione Farchie

Comune di FARA S. MARTINO

25.000,00 €

Riqualificazione urbana parcheggio s. pietro

COMUNE DI FARINDOLA

50.000,00 €

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE GIARDINO MEMORIA RIGOPIANO

Comune di FILETTO

15.000,00 €

Riqualificazione urbana

25.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI FOSSACESIA

30.000,00 €

INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

40.000,00 €

manutenzione palestra comunale

40.000,00 €

Ristrutturazione e manutenzione palestra polivalente comunale

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

5.000,00 €

ORGANIZZAZIONE MOSTRA MUMART

Comune di Fresa

15.000,00 €

Interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi

Comune di Fresagrandiaria

55.000,00 €

Ripristino impermeabilizzazione manto di copertura chiesa S.S. Salvatore

25.000,00 €

Messa in sicurezza strade

Comune di Frisa

25.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI FURCI

10.000,00 €

Contributo per impiantistica sportiva

Comune di Gamberale

25.000,00 €

Acquisto mezzo comunale

30.000,00 €

acquisto mezzo meccanico

10.000,00 €

ACQUISTO MEZZO COMUNALE

Comune di GESSOPALENA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI GISSI

20.000,00 €

Contributo straordinario per associazioni comunali

Comune di GIULIANO TEATINO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI GIULIANOVA

40.000,00 €

CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL CARTELLONE “GIULIAEVENTI”

38.000,00 €

manifestazione “Carnevale Giuliese”

Comune di GORIANO SICOLI

20.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA, ANCHE ATTRAVERSO OPERE FUNZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, EDILIZIO, VIARIO, ARTISTICO,

Comune di Guardiagrele

20.000,00 €

Rifacimento tetto Ente Mostra e attività culturali

COMUNE DI GUARDIAGRELE

5.000,00 €

Contributo straordinario per associazioni comunali

Comune di Guilmi

25.000,00 €

Acquisto mezzo spazzaneve

COMUNE DI INTRODACQUA

15.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA RIFUGIO STORICO

COMUNE DI LANCIANO

100.000,00 €

SOSTITUZIONE PARQUET IMPIANTO SPORTIVO “PALAMSCIANGELO”

50.000,00 €

CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE PERIMETRALI E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO “DI MECO”

15.000,00 €

CELEBRAZIONE BICENTENARIO FRANCESCO MASCIANGELO

50.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCO E SPAZIO VERDE COMUNALE VIALE CAPPUCINI

8.000,00 €

STAGIONE TEATRALE

30.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di Lecce dei Marsi (AQ)

8.000,00 €

Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali

Comune di Lecce nei Marsi (AQ)

10.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

Comune di LENTELLA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI LISCIA

10.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr. sportivo,ambientale, edilizio,viario,culturale,artistico,o religioso, sociale

Comune di Lucoli (AQ)

10.000,00 €

Riqualificazione fontanile storico in località Madonna di Peschio Cancelli

Comune di MANOPPELLO

10.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di Martinsicuro

20.000,00 €

Interventi sicurezza stradale

40.000,00 €

Evento Sessantennale della Nascita della Città

50.000,00 €

Riqualificazione Fosso Cavatone 2^ stralcio

COMUNE DI MASSA D’ALBE

35.000,00 €

Acquisto automezzo per Protezione Civile

COMUNE DI MIGLIANICO

25.000,00 €

MANUTENZIONE STRADE E ARREDI URBANI

COMUNE DI MONTAZZOLI

15.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNALI

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

100.000,00 €

Sistemazione Via Alcide De Gasperi

Comune di Montebello di Bertona

5.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione “Bee Natural Festival”

Comune di MONTENERODOMO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Monteodorisio

35.000,00 €

Acquisto scuolabus

20.000,00 €

Contributo per acquisto automezzo bus

COMUNE DI MONTESILVANO

100.000,00 €

Sistemazione Biblioteca Comunale

20.000,00 €

Manutenzione e riqualificazione urbana “via della fontana”

5.000,00 €

Contributo straordinario per potenziamento biblioteca Emidio Agostinone

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

100.000,00 €

SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Comune di Morino

30.000,00 €

Messa in sicurezza stradale fraz. Biancone

Comune di Morro D’Oro (TE)

12.000,00 €

Manifestazione rievocazione medievale

Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)

100.000,00 €

Contributo straordinario per lavori di ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO

15.000,00 €

Contributo straordinario per la manutenzione del patrimonio comunale

COMUNE DI MOSCUFO

100.000,00 €

Consolidamento di Via Leopardi

10.000,00 €

Contributo straordinario per finanziamento attività sociali

Comune di MOZZAGROGNA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI NAVELLI

35.000,00 €

contributo per interventi volti al decoro urbano e alla manutenzione stradale

15.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Comune di Nereto

20.000,00 €

Riqualificazione e manutenzione stadio comunale

Comune di Nocciano

30.000,00 €

recfupero fonte di mezza libbra ed altre fontane comunali

Comune di Notaresco

300.000,00 €

Ampliamento – Manutenzione-Acquisto arredo Parco Pubblico “Simon Bolivar”

Comune di Notaresco

50.000,00 €

Completamento Palestra “Bellisario Clemente”

40.000,00 €

Rifacimento Bagni Pubblici

100.000,00 €

Circolo Ricreativo Anziani

COMUNE DI OFENA

15.000,00 €

manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI ORICOLA

40.000,00 €

Viabilità zona industriale

COMUNE DI ORTONA

30.000,00 €

MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI

Comune di Ortona dei Marsi (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali nella frazione di Carrito

Comune di Ortucchio

30.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI ORTUCCHIO (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

COMUNE DI OVINDOLI

40.000,00 €

Manutenzione percorsi pedonali centro storico

COMUNE DI PACENTRO

5.000,00 €

CONTRIBUTO EVENTO “CORSA DEGLI ZINGARI”

20.000,00 €

Contributo straordinario per le attività necessarie al riconoscimento della Corsa degli Zingari quale patrimonio demoetnoantropologico immateriale

Comune di PALENA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di PALMOLI

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI PENNE

10.000,00 €

Completamento campetto polivalente scuola ” Luigi Polacchi

COMUNE DI PENNE

30.000,00 €

MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO COLANGELO

Comune di PENNE

30.000,00 €

Manutenzione strade STRADA NICOLA DE CAESARIS

Comune di PENNE

30.000,00 €

Riqualificazione STADIO COMUNALE “COLANGELO”

COMUNE DI PERANO

15.000,00 €

attività socioculturali

Comune di Pereto (AQ)

15.000,00 €

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali

Comune di Pescara

20.000,00 €

installazione impianto semaforico via nazionale adiratica sud

60.000,00 €

ALLESTIMENTI BIBLIOTECA PRESSO CIRCOLO ATERNINO

20.000,00 €

CONVEGNO 09 SETTEMBRE 1943 – PESCARA 2023

60.000,00 €

COMPLETAMENTO ASFALTI E MANUTENZIONE STRADALE VIA FONTANELLE

10.000,00 €

CONTRIBUTO PER ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI

100.000,00 €

Piantumazione e sistemazione del verde

30.000,00 €

Manutenzione strade Via nazionale Adriatica sud

COMUNE DI PESCINA

20.000,00 €

Contributo per eventi pescinesi

Comune di Pescina

30.000,00 €

Rifacimento manto stradale

15.000,00 €

Punti fuoco lungo il fiume Giovenco

15.000,00 €

Interventi di arredo urbano Frazione di Venere

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr. sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico,o religioso, sociale

Comune di PESCOSANSONESCO

10.000,00 €

Manutenzione forno storico comunale

COMUNE DI PIANELLA

30.000,00 €

RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE FINOCCHIO

DPH

COMUNE DI PICCIANO

80.000,00 €

Sistemazione Chiesa SM del Soccorso

COMUNE DI PIETRANICO

50.000,00 €

Manutenzione viabilità Comunale

Comune di PIZZOFERRATO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI PIZZOLI

15.000,00 €

manutenzione e riqualificazione immobili comunali

Comune di Pollutri

30.000,00 €

Valorizzazione ecoturistica Bosco Don Venanzio

15.000,00 €

Riqualificazione urbana

40.000,00 €

Lavori su impianti centro polifunzinoale

COMUNE DI POPOLI

100.000,00 €

Contributo per la valorizzazione del Patrimonio Termale

20.000,00 €

Contributo per gli arredi nido e scuole infanzia

COMUNE DI PRATOLA

15.000,00 €

RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE

100.000,00 €

Sistemazione Rifugio Colle delle Vacche

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

45.000,00 €

Ristrutturazione spogliatoi stadio Ezio Ricci

Comune di PRETORO

15.000,00 €

Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di PREZZA

50.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA, ANCHE ATTRAVERSO OPERE FUNZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, EDILIZIO, VIARIO, ARTISTICO,

20.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

COMUNE DI RAIANO

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DELLE CILIEGIE

25.000,00 €

manutenzione e riqualificazione immobili comunali

80.000,00 €

REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE

10.000,00 €

Arredo urbano

Comune di RAPINO

20.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI RIPA TEATINA

20.000,00 €

MANUTENZIONE STRADE E ARREDI URBANI

5.000,00 €

MANIFESTAZIONE PREMIO ROCKY MARCIANO

COMUNE DI ROCCA DI BOTTE

30.000,00 €

lavori su edififici comunali

Comune di Rocca di Mezzo (AQ)

10.000,00 €

Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali

COMUNE DI ROCCA PIA

10.000,00 €

SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE

15.000,00 €

Sistemazione Piazza San Rocco

Comune di Rocca San Giovanni

40.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

15.000,00 €

contributo straordinario per centro di documentazione ambientale

Comune di ROCCACASALE

20.000,00 €

Riqualificazione urbana “Villa comunale”

20.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE EVENTO “BORGO DI FATE”

Comune di ROCCAMONTEPIANO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Roccamorice

5.000,00 €

Contributo straordinario per manutenzione e gestione della parete rocciosa per arrampicata sportiva

COMUNE DI ROCCAPIA

10.000,00 €

RIPRISTINO RECINZIONE AREA VERDE

COMUNE DI ROCCARASO

10.000,00 €

CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZO DI SOCCORSO

Comune di ROCCASCALEGNA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI ROCCASPINALVETI

20.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di Roio del Sangro

40.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI ROSCIANO

100.000,00 €

Manutenzione viabilità Comunale

Comune di S. VALENTINO IN A.C.

5.000,00 €

Contributo straordinario per finanziamento attività sociali

Comune di Salle

10.000,00 €

Contributo straordinario per organizzazione 750° anniversario nascita di Roberto da Salle

COMUNE DI SAN BENEDETTO

10.000,00 €

Contributo evento “Nec sina nec contra”

Comune di San Benedetto in Perillis (AQ)

150.000,00 €

Contributo straordinario per i lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento con il presidio ospedaliero di Popoli

Comune di SAN BUONO

25.000,00 €

Spese quote assistenziali per il sociale

15.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria sede AVIS

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ)

15.000,00 €

Opere di sistemazione di Viale della Rimembranza

3.000,00 €

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali

Comune di San Martino sulla Marrucina

20.000,00 €

arredo urbano e efficientamento energetico

Comune di San Martino sulla Marrucina

5.000,00 €

contributo straordinario per organizzazione colonia estiva

5.000,00 €

Contributo straordinario per colonia estiva

COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE – AQ

25.000,00 €

MANUTENZIOE STRADALE E ARREDO URBANO PIAZZA EX CENTRO POLIFUNZIONALE CASTELNUOVO

Comune di San Salvo

50.000,00 €

Sistemazione viabilità, arredo urbano e manutenzione impiantistica sportiva

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

6.500,00 €

Contributo straordinario per restauro stucchi e pala d’altare Chiesa di San Rocco

Comune di San Vito

30.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

30.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Santa Maria Imbaro

20.000,00 €

manutenzione viaria

Comune di Sant’Egidio ala Vibrata (Te)

15.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

30.000,00 €

Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Comune di Sant’Eufemia a Maiella

5.000,00 €

Iniziative di valorizzazione per Fiabosco

Comune di Sant’Eusanio del Sangro

25.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI SANT’EUSANIO FORCONESE

25.000,00 €

MANUTENZIONE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

15.000,00 €

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ARREDI URBANI

15.000,00 €

Arredo urbano e manutenzione verde pubblico

COMUNE DI SANT’OMERO

25.000,00 €

LAVORI DI SISTEMAZIONE E NUOVO ARREDO URBANO AREA SOVRASTANTE STRUTTURE SCOLASTICHE/SPORTIVE LUNGO VIA BONIFICA DI POGGIO MORELLO DI SANT’OMERO

25.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

COMUNE DI SCAFA

60.000,00 €

Contributo per l’installazione di un ascensore scuola media

Comune di Scerni

30.000,00 €

Interventi di sistemazione area camper

COMUNE DI SCOPPITO

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr. sportivo,ambientale, edilizio,viario,culturale,artistico,o religioso, sociale

10.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

10.000,00 €

Organizzazione eventi e manifestazioni culturali

Comune di Scurcola marsicana

20.000,00 €

Eventi culturali e promozione turistica

COMUNE DI SECINARO

35.000,00 €

contributo per videosorveglianza e potenziamento punti luce

Comune di Serramonacesca

30.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione area camper

Comune di Silvi

15.000,00 €

Promozione Turismo-Manifestazioni-Attività Istituzionali-Attività Associative

COMUNE DI SILVI – TE

40.000,00 €

COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI SULMONA

25.000,00 €

RIFACIMENTO SEGNALETICA CENTRO STORICO

45.000,00 €

Potenziamento della mobilità urbana sostenibile

COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

15.000,00 €

Contributo Festival Internazionale di Mezza Estate

Comune di TARANTA PELIGNA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Tione degli Abruzzi

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di TOLLO

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Torano Nuovo (Te)

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

15.000,00 €

RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNALI

Comune di Tornareccio

25.000,00 €

Giochi e arredo urbano parco

10.000,00 €

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI TORNIMPARTE

10.000,00 €

interventi manutenzione straordinaria rigeneraz. urbana valorizzazione patr. sportivo,ambientale, edilizio,viario,culturale,artistico,o religioso, sociale

Comune di Torre de’ Passeri (PE)

10.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Giunta regionale

400.000,00 €

spese comunicazione Giunta regionale d’Abruzzo

COMUNE DI TORRE DEI PASSERI

100.000,00 €

Realizzazione Monumento ai Caduti di Nassiria

70.000,00 €

Realizzazione di lavori straordinari nel cimitero comunale

COMUNE DI TORREBRUNA

5.000,00 €

Riqualificazione urbana

30.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

10.000,00 €

Riqualificazione urbana

Comune di TORRICELLA PELIGNA

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Tortoreto

15.000,00 €

Attrezzatura impiantistica sportiva

20.000,00 €

Casetta per circolo ricreativo anziani

Comune di Trasacco

30.000,00 €

Manifestazione culturale “Festival del Sorriso”

70.000,00 €

Realizzazione impianto sportivo – campo da padel

Comune di Treglio

90.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

Comune di Tufillo

10.000,00 €

Sviluppo progetto “Aree Interne Contro lo Spopolamento”

20.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico, religioso o sportivo

COMUNE DI TURRIVALIGNANI

50.000,00 €

Acquisto scuolabus

COMUNE DI VACRI

10.000,00 €

ORGANIZZAZIONE FIERA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 2023

Comune di Vasto

65.000,00 €

Riqualificazione pista pattinaggio Vasto

50.000,00 €

Interventi per la sicurezza urbana: implementazione sistema videosorveglianza e illuminazione

50.000,00 €

Implementazione sistema videosorveglianza

20.000,00 €

Ristrutturazione sala Polifunzionale contrada Incoronata

15.000,00 €

Realizzazione Festival di Primavera

50.000,00 €

Acquisto giochi inclusivi

50.000,00 €

Riqualificazione piazza Rodi, località Marina di Vasto, lungomare cordella

Comune di Vicoli

30.000,00 €

impianto efficientamento termico e manutenzione impianti comunali

Comune di Villa Santa Maria

25.000,00 €

Acquisto mezzo comunale

10.000,00 €

manutenzione viaria

Comune di Villalago (AQ)

10.000,00 €

Sistemazione parco giochi

10.000,00 €

Acquisto mezzi

5.000,00 €

MANTENZIONE ARREDO URBANO

Comune di Villalfonsina

25.000,00 €

Parco giochi Giardini Morandici e riqualificazione vicoli comunali

10.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE DI VILLAMAGNA

5.000,00 €

Contributo straordinario per associazioni comunali

Comune di Villavallelonga

30.000,00 €

Riqualificazione urbana

COMUNE DI VILLETTA BARREA (AQ)

15.000,00 €

Interventi per manutenzione stradale e riqualificazione urbana

COMUNE DI VITTORITO

15.000,00 €

SISTEMAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA

3.000,00 €

Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali

COMUNE FARINDOLA

40.000,00 €

MANUTENZIONE STRADE

5.000,00 €

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

5.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE

COMUNE FOSSA

20.000,00 €

manutenzione straordinaria ponte legno pista ciclabile fiume Aterno

Comune Gioia dei Marsi

10.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

Comune Lama dei Peligni

20.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA, ANCHE ATTRAVERSO OPERE FUNZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, EDILIZIO, VIARIO, ARTISTICO,

Comune Magliano dei Marsi

15.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

Comune Molina Aterno

15.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

15.000,00 €

manutenzione e riqualificazione immobili e patrimnio comunale

COMUNE MONTERALE

15.000,00 €

contributo per manutenzione stradale

COMUNE MONTESILVANO – PE

40.000,00 €

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ASFALTI VIA FLAIANO

10.000,00 €

SISTEMAZIONE FONTANA ROTATORIA RIVIERA VIA MARINELLI

COMUNE NOCCIANO – PE

20.000,00 €

ALLESTIMENTO SPAZI PER FRUIZIONE/CONSULTAZIONE/ESPOSIZIONE ARCHIVIO PRIVATO DE STERLICK

COMUNE NOTARESCO

30.000,00 €

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GRASCIANO

COMUNE ORICOLA

30.000,00 €

acquisto faretti-luci radenti per elisoccorso

COMUNE ORTONA DEI MARSI

20.000,00 €

MANUTENZIONE STRADALE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO

COMUNE OVINDOLI

30.000,00 €

acquisto nuovo mezzo comunali per servizi manutenzione

COMUNE PENNE

25.000,00 €

AMMODERNAMENTO MERCATO COPERTO

COMUNE PENNE

5.000,00 €

ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA’ SOCIALI TERZA ETA’

COMUNE PESCARA

60.000,00 €

REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA ATERNO E VARIE MANUTENZIONI STRADALI

5.000,00 €

CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA DEL FIORE120.000,00 €

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE PIAZZA SPIRITO SANTO E AREE LIMITROFE

30.000,00 €

riqualificazione impiantistica sportiva

Comune Pettorano sul Gizio

10.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

COMUNE PIANELLA

50.000,00 €

REALIZZAZIONE ELEMENTI DI RESTYLING E ARREDO URBANO CON FINALITA’ DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEI PUNTI DI ACCESSO AI CENTRI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI

COMUNE PIETRANICO

10.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE

100.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

Comune Roccamontepiano

20.000,00 €

manutenzione viaria

COMUNE ROSCIANO

20.000,00 €

OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Comune San Benedetto dei Marsi

10.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

20.000,00 €

manutenzione stradale

COMUNE SAN BENEDETTO IN PERILLIS

15.000,00 €

contributo per interventi volti al decoro urbano

COMUNE SAN DEMETRIO

30.000,00 €

contributo per interventi volti alla manutenzione e riqualificazione viale del cimitero

COMUNE SANT’EUSANIO

15.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Comune Scurcola

50.000,00 €

realizzazione monumento Battaglia piani Palentini

20.000,00 €

manutenzione stradale

COMUNE VILLA SANT’ANGELO

15.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

COMUNE VILLALAGO

15.000,00 €

contributo per acquisto e riqualificazione segnaletica turistica informativa e direzionale territorio

Comune Villavallelonga

20.000,00 €

Realizzazione – Manutenzione OOPP

CONFRATERNITA DELLA SS.MA TRINITA’ L’AQUILA

7.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Confraternita di Maria SS delle Grazie Celano

2.500,00 €

Contributo per lavori rifacimento altare chiesa

Confraternita Madonna di Candelecchia Trasacco

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

CONFRATERNITA MISERICORDIA MAGLIANO DEI MARSI

3.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

CONFRATERNITA SANTA MARIA DI LORETO

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RESTAURO SIMULACRI

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO

25.000,00 €

Realizzazione evento per centenario della morte di Tolkien

CONSORZIO DI TUTELA del tondini DEL TAVO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CONSORZIO LE VIE DEL COMMERCIO DI LANCIANO

3.000,00 €

NATALE AL CENTRO 2023

CONSORZIO PRODUTTORI AGLIO ROSSO DI SULMONA

35.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Consorzio Turistico Costa dei Parchi – Alba Adriatica (Te)

10.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Consultorio AIED L’Aquila

10.000,00 €

Contributo per attività istituzionali

Consultorio Familiare Diocesano ETS Ortona

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Contributo Fondazione MUSAP di Penne

15.000,00 €

Contributo per Valorizzazione rievocazione storica Medioevo

CONUME ORTUCCHIO

15.000,00 €

contributo per demolizione ruderi centro storico

Comune di Rapino

25.000,00 €

Interventi di manutenzione e arredo urbano

Coop L’Ancora Sociale Lanciano

10.000,00 €

Progetto teatrale per bambini

Cooperativa Sociale “Aurora – Valori e Sapori”

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Corale “Lorenzo Perosi” – L’Aquila

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CORALE POLIFONICA MONTE AREZZO – CAPISTRELLO

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

CORO DELLA PORTELLA

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”

3.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

Corpo Volontari Protezione Civile Nereto – San Martino

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Crecchio (Ch)

30.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

Croce Bianca Montorio Onlus

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Croce Bianca Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Croce Bianca Val Vibrata (S. Egidio alla Vibrata)

35.000,00 €

Acquisto automezzo per trasporto disabili

Croce Gialla “Vomano” ONLUS

20.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Croce Gialla Vomano O.N.L.U.S.-Castelnuovo Vomano

10.000,00 €

Attività istituzionali-Acquisto mezzi

Croce Rossa Avezzano

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Croce Rossa Italiana Comitato Carsoli (AQ)

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CROCE ROSSA TORINO DI SANGRO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

DIADEMA APS CENTRO DI FORMAZIONE BLSD

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA ASSOCIATIVA

E.T.S 2C CULTURA E COMUNICAZIONE

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

E.T.S. ALDA E SERGIO ONLUS

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Enoteca regionale d’Abruzzo

30.000,00 €

Contributo per spese istituzionali e gestionali

ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

Ente Mostra Artigianato artistico Guardiagrele

30.000,00 €

contributo straordinario per monumento a Modesto della Porta

ENTE PORTO GIULIANOVA

65.000,00 €

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ENTE PORTO GIULIANOVA

25.000,00 €

LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE

ERGA OMNES

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

F.C.D.REAL CLUB di ALANNO

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Fara Filiorum Petri (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

FARNESE SOCCORSO ONLUS CAMPLI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

FCD Canistro – Canistro (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Federazione Italiana della Caccia – Sez. Prov CHIETI

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – SEZ. PROV.LE DI CHIETI

10.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

FELECTA APS ONLUS

3.000,00 €

Contributo straordinario per attività associativa

Fidas Pescara

4.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

FOGI ONLUS FONDAZIONE ONCOLOGICA SANTA RITA

30.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

Fondazione “Nicola Polidoro”

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione evento “Città Sant’Angelo music festival 2023”

FONDAZIONE ABRUZZESE PER LE SCIENZE DELLA VITA DI LANCIANO

3.000,00 €

CICLO DI CONVEGNI SUI PROBLEMI DI SALUTE DELLA DONNA “SALUTE E’ DONNA”

FONDAZIONE ANFFAS AVEZZANO GIOVANNINO DI PANGRAZIO

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

FONDAZIONE ANNFFAS PESCARA

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

FONDAZIONE ANTONIO RUSSO

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese premio giornalistico

FONDAZIONE BRUNO BALLONE

10.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO

25.000,00 €

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA “BAROCCO CASTELLANO – CARL’ANTONIO GRUE ED I SUOI TRA SEI E SETTECENTO”

Fondazione Diocesana Istituto Maria Regina, Scerne di Pineto (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

FONDAZIONE EINAUDI PER SCUOLA DI LIBERALISMO ABRUZZO

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO ONLUS

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS

20.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

Fondazione Paolo VI Pescara

5.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

Fondazione Pasquale Celommi-Onlus, Torricella Sicura (TE)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Onlus Oltre le Parole

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Foresta Modello Valle dell’Aterno

5.000,00 €

Contributo straordinario per valorizzazione ambientale

FRATERNITA’ DI MISERICORDIA PESCARA

10.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’

G.P RUNNERS SULMONA

15.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA’ SPORTIVA

GINESTRA SUBEQUANA ODV-ETS

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

GLG Fitness ASD

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Gruppi di Volontariato Vincenziano L’Aquila – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Gruppo abruzzese linfomi Pescara

5.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

Gruppo Alpini Cappelle dei Marsi

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Gruppo Alpini Montebello di bertona

3.000,00 €

per eventi attività associative e spese di funzionamento

GRUPPO ALPINI SCANNO

10.000,00 €

Contributo straordinario per la messa in sicurezza e riqualificazione della Chiesetta degli Alpini

Gruppo Associazione Nazionale Alpini Farindola “G. Mazzocca”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Controguerra (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Gruppo Sportivo Celano S.S.D A.r.l. – Celano (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione Ultra Sky Maratona d’Abruzzo

GRUPPO VOLONTARI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE CITTA’ DELL’AQUILA “F. OLIVIERI”

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Guardiagrele (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Guardie Ambientali d’Italia – ODV Sezione Proviciale di Teramo sede di Castellalto (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Guardie Ambientali D’Italia-ODV

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Guilmi (Ch)

25.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

GVM Protezione Civile Magliano dei Marsi

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

I RAGAZZI DI SAN DEMETRIO

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

IL BUON SAMARITANO ONLUS DI ATESSA

3.000,00 €

EDUCAZIONE COME LEVA DELLO SVILUPPO

Il dono di Maria Centro accoglienza di Giulianova

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Il Sorriso di Gaia Pescara

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Ingart ASD Catignano

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

INNER WHEEL CLUB DI ATESSA MEDIA VAL DI SANGRO

3.000,00 €

PROGETTO “CRESCIAMO LEGGENDO”

Intercral Abruzzo Pescara

5.000,00 €

contributo straordinario per convegno su: Terzo settore e prospettive future”

Iron Bikers 2.0 ASD Lanciano

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Isola del Gran Sasso (Te)

20.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LANTERNA MAGICA – L’AQUILA

10.000,00 €

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO

20.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Istituto Comprensivo Mosciano – Bellante, Mosciano Sant’Angelo (TE)

20.000,00 €

Contributo straordinario servizi ausiliari all’istruzione

Istituto Culturale Ebraico Italiano – Villa Raspa di Spoltore

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Istituto dei religiosi terziari cappuccini dell’Addolorata

10.000,00 €

Contributo straordinario per interventi di restauro e recupero della Chiesa di Sant’Irene a Catignano

Istituto d’Istruzione Superiore “Ovidio” – Sulmona (AQ)

5.000,00 €

Spese connesse al Progetto denominato “LA MERICA – Voci d’Abruzzo”

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO – SCUOLA DELL’INFANZIA BUON PASTORE SCANNO

30.000,00 €

CONTRIBUTO STRAORDINARIO GESTIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA

ISTITUTO SALESIANO S. GIOVANNI BOSCO – VASTO (CH)

126.000,00 €

Interventi di sistemazione e messa a norma del Centro di formazione professionale

ISTITUTO TITO ACERBO

15.000,00 €

Celebrazione del centenario dell’ISTITUTO

ISTITUZIONE CASA MUSEO MAZZARINO

5.000,00 €

CONTRIBUTO PREMIO POLITICO EUROPEO GIULIO RAIMONDO MAZZARINO

istituzione musicale abruzzese

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Italia nostra Città Sant’Angelo

2.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

ITALIA NOSTRA regione abruzzo

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ITALICO ONLUS

10.000,00 €

REALIZZAZIONE MUSEO TEMPORANEO CON REPERTI

Jujitsu Academy Asd L’Aquila

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

L.A.I.C. sede regionale Lanciano

25.000,00 €

Organizzazione attività

LA DIOSA ONLUS-SULMONA

4.000,00 €

CONTRIBUTO FESTIVAL CONTROVIOLENZA

LA RUGBY L’AQUILA 2021 ASD

9.000,00 €

spese funzionamento e attività

LANCIANO FIERE POLO FIERISTICO REGIONALE

60.000,00 €

Organizzazione calendario eventi 2023

LANTERNA MAGICA

10.000,00 €

spese funzionamento e attività

L’AQUILA BASKET

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

L’Aquila che Rinasce ETS – L’Aquila (AQ)

30.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

L’Aquila Soccer School s.s.d.a r.l.

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

L’Aquila Young – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

lega italiana fibrosi cistica abruzzo o.d.v.

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Lega Italiana Fibrosi Cistica, Atri (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Legambiente Lucene Scerni

5.000,00 €

Attività sociali, cultrali, di volontariato e sussidiarietà

Legge regionale 31/2006

150.000,00 €

Rifinanziamento Legge regionale 31/2006 – Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate

Martinsicuro (Te)

30.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

MASCIONI FEST

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

MISERICORDIA DI ALANNO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

MISERICORDIA PESCARA

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

MONTORIO VOLLEY

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

MOTO CLUB SAN PELINO AVEZZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA

Movimento Celestiniano L’Aquila

25.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

MP EVENTI CELANO

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

MUESE PAPARELLA TRECCIA

25.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

MUNTAGN IN JAZZ

8.000,00 €

CONTRIBUTO EVENTO

Museo Lettera d’Amore (Torrevecchia Teatina)

5.000,00 €

Digitalizzazione

N.O.V.P.C TAGLIACOZZO ONLUS

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese per attività associativa

NOTTE EVENTI ASSOCIAZIONE

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Nucleo Operativo Volontari Protezione civile Tagliacozzo

2.500,00 €

Acquisto attrezzature/materiali per il distaccamento grupopo cinofilo Massa D’Albe

NUOVA OFFICINA APS – ROSETO DEGLI ABRUZZI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

NUOVA PRO LOCO – ROCCA DI MEZZO

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Nuovo Basket Aquilano – NBA L’Aquila – L’Aquila (AQ)

10.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

NUOVO CIRCOLO APRUTINO A.P.S.

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ODV LA FABBRICA DELLE ESPERIENZE

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Officina dei Sogni

15.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE DI LANCIANO

5.000,00 €

CONTRIBUTO PER REALIZZARE UN MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PESCARA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E FUNZIONAMENTO

P.a. Croce Bianca Teramo O.d.v. – ETS

5.000,00 €

Contributo straordinario per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso

P.A. Croce Bianca Val Vibrata Onlus – Sant’Egidio alla Vibrata (Te)

8.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

PA Croce Verde ODV

20.000,00 €

Attività istituzionali-Acquisto mezzi

Pallavolo Lanciano ASD

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Palombaro (Ch)

30.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise – Pescasseroli (AQ)

15.000,00 €

Pubblicazione volume “Storia del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dove da cento anni la Natura è tradizione”

Parco regionale Sirente Velino

20.000,00 €

Contributo per attività di promozione

Parr. San Francesco da Paola, Chieti

39.000,00 €

Lavori ripristino torre campanaria

Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, Martinsicuro (TE)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Parrocchia Beata Vergine Maria delle Grazie di Civitella Casanova

5.000,00 €

Contributo straordinario per il restauro della statua della Madonna delle Grazie detta di Casanova e manutenzione delle altre strutture della parrocchia

Parrocchia di San Nicola Orsogna

50.000,00 €

manutenzione edificio di culto e locali di servizio

PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO GISSI

20.000,00 €

MANUTENZIONE DELLA CHIESA

Parrocchia di San Lorenzo Martire Gamberale

40.000,00 €

manutenzione edificio di culto

Parrocchia di San Michele Arcangelo – Castellalto (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività parrocchiali

Parrocchia di San Nicola Villa Santa Maria

40.000,00 €

manutenzione edificio di culto

PARROCCHIA DI SAN PANFILO VESCOVO

15.000,00 €

RESTAURO CRISTO LIGNEO

Parrocchia di San Rocco di Montorio al Vomano

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento

Parrocchia di Santa Maria Assunta di Celenza sul Trigno

35.000,00 €

Interventi di restauro dell’organo storico di San Donato

Parrocchia Ortodossa Romena San Simenone il Giusto ed Anna Profetessa Pescara

20.000,00 €

spese ampliamento parrocchia

Parrocchia S.Marco Evangelista L’Aquila

10.000,00 €

Restauro coro ligneo sacrestia

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ PIANO D’ORTA

15.000,00 €

Contributo straordinario per Lavori di completamento della chiesa

Parrocchia Sacro cuore in San Rocco – Avezzano

25.000,00 €

Messa in sicurezza aree parrocchiali

Parrocchia San Flaviano – Torano Nuovo (Te)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività parrocchiali

Parrocchia San Giovanni Apostolo ed Evangelista Montesilvano

15.000,00 €

installazione campane

PARROCCHIA SAN LUIGI GONZAGA DI PESCARA

50.000,00 €

RIFACIMENTO CAMPO POLIVALENTE

Parrocchia San Michele Arcangelo – Castellalto (TE)

30.000,00 €

Contributo straordinario per il restauro delle pertinenze della Parrocchia San Michele Arcangelo in Castellalto (TE)

Parrocchia San Michele Arcangelo -Roccacasale (AQ)

15.000,00 €

Contributo per opere di sistemazione Chiesa di San. Michele Arcangelo

Parrocchia San Michele Arcangelo, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento attività Confraternite

Parrocchia San Nicola Vescovo di Cerratina di Pianella

25.000,00 €

Contributo straordinario per interventi di restauro e recupero della Chiesa

Parrocchia San Pancrazio Manoppello

5.000,00 €

spese ampliamento parrocchia

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE – PESCARA

20.000,00 €

TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO

PARROCCHIA SAN SABINO VESCOVO DI FURCI

10.000,00 €

attività socioculturali

Parrocchia Santa Maria Capodacqua Ortucchio

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

PARROCCHIA SANT’EUSTACHIO MARTIRE CAMPO DI GIOVE

9.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SOCIALE

PARROCCHIA SS CUORE DI GESU’ LANCIANO

3.000,00 €

CONTRIBUTO PER MIGLIORIE ORATORIO

Parrocchia SS Pietro e Andrea-Caritas Parrocchiale-Notaresco

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Pescara Nuoto e Pallanuoto ssd Arl Pescara

15.000,00 €

organizzazione evento benefico

Pinguino Nuoto SSD arl – Avezzano (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

POLISPORTIVA CAMPOTOSTO ASD

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

POLISPORTIVA CSI L’AQUILA VILLA SANT’ANGELO

3.000,00 €

Contributo per acquisto attrezzature sportive

POLISPORTIVA D. ATLETICO AMITERNUM

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Polisportiva L’Aquila Rugby ASD – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Pollutri (Ch)

20.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

PREMIO SULMONA-CIRCOLO D’ARTE E CULTURA IL QUADRIVIO

15.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Pro Loco “Alba Adriatica”, Alba Adriatica (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Collepietro”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “INTERAMNIA URBS-Città di Teramo”, Teramo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Montone”, Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Musiano”. Mosciano Sant’Angelo (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Piane di Collevecchio”, Montorio al Vomano (TE)

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro loco Abbateggio

1.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Pro Loco Arsita – Arsita (TE)

2.500,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Pro Loco Bellante Asp

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Pro loco Brittoli

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Pro Loco Canosa Sannita

15.000,00 €

Attività socioculturali

Pro Loco Cappelle dei Marsi

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro loco Castiglione a Casauria

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Pro Loco Chiarino – Collina S Giovanni e Petrignano – Tossicia (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

PRO LOCO CITTA’ DI ALBA ADRIATICA

6.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

PRO LOCO CITTA’ DI ELICE

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

PRO LOCO CITTA’ DI VASTO

20.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco Città Sant’Angelo

10.000,00 €

contributo straordinario per spese organizzazione eventi, spese di funzionamento ed attività associativa

Pro Loco Civitaquana

5.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione eventi su tradizioni locali e promozione del territorio

Pro Loco Civitella Casanova e Vestea di Civitella Casanova

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

PRO LOCO COCULLO APS

4.000,00 €

spese funzionamento e attività – org eventi

Pro Loco Colli di Monte Bove – Carsoli

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

PRO LOCO CORROPOLI

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Pro Loco di Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

PRO LOCO DI CAMPOTOSTO

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Pro Loco di Carpineto della Nora

3.000,00 €

Contributo straordinario per realizzazione eventi su tradizioni locali e promozione del territorio

PRO LOCO DI CASTEL DEL MONTE

10.000,00 €

spese funzionamento e attività – acquisto ambulanza

PRO LOCO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO APS

10.000,00 €

Contributo straordinario per azioni di valorizzazione e promozione del territorio comunale

Pro Loco di Controguerra (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

PRO LOCO DI COPPITO

40.000,00 €

spese funzionamento e attività

PRO LOCO DI RIPA TEATINA

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco di Scafa “Scafa nostra”

5.000,00 €

Organizzazione Giornata di festa del Parco del Lavino

Pro Loco di Scanno (AQ)

5.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Pro loco di Serramonacesca

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

PRO LOCO DI TERRANERA

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

Pro Loco Garrufo Aps – Sant’Omero (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Pro Loco Laga Rocca Santa Maria

15.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PRO LOCO LEOGNANO DI MONTORIO AL VOMANO

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Pro Loco Magliano dei Marsi

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro loco Manoppello “Volto Santo” – Manoppello

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Pro Loco Martinsicuro

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PRO LOCO MARTINSICURO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Pro Loco Ripattoni – Bellante (Te)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

PRO LOCO ROSCIANO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco Rosciolo fraz. di Magliano dei Marsi

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco San Benedetto dei Marsi

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Pro Loco San Giacomo Scerni

5.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

PRO LOCO SAN GIOVANNI LIPIONI

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PRO LOCO SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Pro Loco Teramo

20.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco Torano Nuovo

4.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Pro Loco Torricella Sicura – Torricella Sicura (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Pro Loco Treglio APS

20.000,00 €

Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associative

Pro Loco Val Vomano

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Proloco Ancarano

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Proloco Aragno – L’Aquila

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Arischia A.P.S. – L’Aquila (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Celano

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Proloco Cermignano

5.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Proloco Cerqueto

10.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

PROLOCO CITTA’ DI CAMPLI

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

PROLOCO DI SUCCIANO DI ACCIANO

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

PROLOCO DI VACRI

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

PROLOCO FAGNANESE FAGNANO

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

Proloco Filetto

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

PROLOCO GALLO TAGLIACOZZO

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

Proloco Notaresco

15.000,00 €

Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Proloco Pettorano sul Gizio

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

PROLOCO SABINUM L’AQUILA

5.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale e di promozione territoriale

Proloco San Benedetto dei Marsi (AQ)

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco San Pelino

3.000,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

PROLOCO SECINARO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Proloco Semivicoli Casacanditella

5.000,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

Proloco Tornareccio

2.500,00 €

contributo straordinario spese di funzionamento attività associativa

PROLOCO TOTTEA

30.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Protezione civile ANA Gruppo Alpini di Atri

5.000,00 €

Acquisto attrezzature per pronto intervento

PROTEZIONE CIVILE ANA SULMONA

15.000,00 €

Contributo straordinario per acquisto attrezzature, spese di gestione e attività associativa

Protezione civile Arcobaleno ODV di San Salvo

3.000,00 €

Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

PROTEZIONE CIVILE C.I.V.E.S. TERAMO

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

PROTEZIONE CIVILE CEPAGATTI “TORRE ALEX”

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PROTEZIONE CIVILE DI ALANNO

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

PROTEZIONE CIVILE DI MONTESILVANO

10.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa

Protezione Civile di Scerni

10.000,00 €

Acquisto mezzi

Protezione Civile di Vasto

20.000,00 €

Acquisto mezzi

Protezione civile G.R.E. Tortoreto – ODV

5.000,00 €

Acquisto apparecchiature tecniche

Protezione Civile Gran Sasso D’Italia( Mosciano S.A.)

10.000,00 €

Acquisto Attrezzature per Pronto Intervento Sez. Sant’Egidio alla Vibrata

Protezione Civile Gran Sasso D’Italia( Mosciano S.A.)

10.000,00 €

Acquisto Attrezzature per Pronto Intervento Sez. Civitella del Tronto

PROTEZIONE CIVILE GRISU’ DI SCOPPITO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Protezione Civile Notaresco

30.000,00 €

Attività istituzionali

PROTEZIONE CIVILE VALTRIGNO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Provincia dell’Aquila

35.000,00 €

Contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria dell’autorimessa in località San Lorenzo di Beffi a servizio della Valle Subequana

PROVINCIA DI PESCARA

150.000,00 €

Sistemazione SP 57-BIS – COMUNE DI MANOPPELLO

Radio San Salvador Casalbordino

10.000,00 €

Attività e acquisto materiali

Rifinanziamento L.r. 13/2021, ART. 30

15.000,00 €

Disposizioni per favorire l’efficientamento dell’attività giudiziaria della Regione Abruzzo)

Rifinanziamento L.r. 32/2019

100.000,00 €

Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017

Rifinanziamento L.r. 86/1996

60.000,00 €

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età

Rocca San Giovanni (Ch)

30.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Roccamontepiano (Ch)

20.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

S.S.D. PENNE 1920

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

S.S.D. Specialisti per lo Sport – L’Aquila

100.000,00 €

Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace

San Donato Golf Club L’Aquila

20.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Penne

5.000,00 €

contributo attività associativa

San Giovanni Teatino (Ch)

100.000,00 €

SISTEMAZIONE CASA DELLA CULTURA

SANTUARIO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA – VIALE VESPUCCI 45 – PESCARA

70.000,00 €

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PARROCCHIALE

Scerni (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Schola Cantorum Giovanni D’Onofrio Sacerdote di Atri (Te)

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

Sci Club

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Sci club Roccaraso

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

SCI CLUB SCANNO

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, di funzionamento e attività associativa

SGI SOC COOP COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

Silvi (Te)

30.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

SIS118 Abruzzo – Santa Maria Imbaro(Ch)

5.000,00 €

Contributo attività annuale

Soccorso Amico, Mosciano Sant’Angelo (TE)

50.000,00 €

acquisto mezzo di soccorso-ambulanza

Società Cooperativa Sociale “Camilla”

3.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO SCONTRONE

3.000,00 €

Contributo per attività socio-culturale, organizzazione eventi e attività associativa

Società operaia di mutuo soccorso – Luco dei Marsi

2.500,00 €

Contributo straordinario spese funzionamento

società sportiva Avezzano rugby

40.000,00 €

Contributo straordinario per spese di manutenzione campo

SODALIZIO CULTORI DI ERCOLE – Sant’Omero

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Solideando Manoppello

3.000,00 €

supporto e autoaiuto famiglie con disagio

Spoltore Calcio srl sd-settore giovanile Spoltore

5.000,00 €

spese per attività associative e spese di funzionamento

Sport &Fitness Montesilvano

2.000,00 €

Contributo straordinario Gran Fondo Tratturo Magno

SSD PONTEVOMANO CALCIO

20.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

SUBEQUANA KARATE CLUB

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

SULMONA FUTSAL

10.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVA

SULMONA RUGBY 1967 ASD

15.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVA

Supporter Volley Team (Nereto)

5.000,00 €

Contributo attività associativa

TEDX Vasto

10.000,00 €

Attività culturali e artistiche

TEMPERA ONLUS

5.000,00 €

spese funzionamento e attività

Tendopoli di San Gabriele ETS

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Teramo ASD

5.000,00 €

Contributo attività associativa

Teramo Basket 1960 SSD

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

THERMA ET CORDIS

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Torino di Sangro (Ch)

20.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

Torrevecchia Teatina (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

TUTELA DI SAN VITTORINO AMITERNO

3.000,00 €

spese funzionamento e attività

U.S. Capistrello A.S.D. – Capistrello (AQ)

15.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Abruzzo

10.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Unione Soccorso Intercomunale

10.000,00 €

Attività istituzionali-Acquisto mezzi

UNITALSI

3.500,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara Dipartimento Lingue letterature e culture moderne

10.000,00 €

Progetto M.A.B.A.D. (Mediazione con Area Balcanica, Adriatica e Danubiana

UNIVERSITAS SANCTI OMERI Parrocchia SS Annunziata di Sant’Omero

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

UNPLI ANBRUZZO

40.000,00 €

Spese di funzianamento e attività Associativa

US ACLI L’Aquila ASD APS – L’Aquila (AQ)

3.000,00 €

Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Vacri (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e intervnti strade comunali

VAS L’AQUILA – Via Saragat

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

vespa club Poggio morello Sant’Omero

5.000,00 €

CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Villa Santa Lucia

10.000,00 €

Contributo straordinario per rifacimento fontana monumentale e pavimentazione Piazza del Municipio

Villalfonsina (Ch)

20.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

Villamagna (Ch)

40.000,00 €

Arredo urbano e interventi strade comunali

Vittoria- Città dei Ragazzi Alanno

3.000,00 €

potenziamento assistenza categoria fragili

VOLONTARI ABRUZZESI PER LA PROTEZIONE CIVILE (VAPC) PIZZOLI, L’AQUILA

4.000,00 €

spese funzionamento e attività

Volontari Protezione Civile “Gran Sasso d’Italia” Onlus Sezione di Sant’Egidio alla Vibrata

5.000,00 €

Contributo straordinario per spese di funzionamento e delle attività associative

ZETA ANSHIN CLUB KARATE di ALANNO

5.000,00 €

Spese di funzionamento e attività Associativa