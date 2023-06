FONDI A TURISMO, CULTURA E VIABILITA’, LIRIS: “SBLOCCO E’ PROSECUZIONE LAVORO REGIONE”

L’AQUILA – “Un altro importante tassello per lo sviluppo socio-economico dell’Abruzzo frutto di un lavoro incessante portato avanti giorno dopo giorno nelle sedi opportune”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris sui provvedimenti adottati ieri da parte della Cabina di coordinamento integrata Sismi 2009 e 2016, frutto “dell’impegno costante che ci vede impegnati a Roma nei principali dossier che riguardano la nostra terra, che seguiamo con attenzione”.

“L’approvazione delle graduatorie del bando per il rilancio economico e sociale in partenariato pubblico-privato nei settori del turismo, della cultura, dello sport e dell’inclusione relative ai territori del cratere 2016 e a 55 comuni del cratere 2009”, rileva Liris, “è la prosecuzione dell’attività avviata in Regione negli ultimi anni e il frutto dell’azione propositiva portata avanti oggi, in un ruolo diverso ma altrettanto decisivo”.

“Frutto del lavoro condotto con la struttura regionale prima e attraverso i buoni uffici a Roma oggi”, aggiunge l’ex assessore al Bilancio, Aree interne e crateri, “è anche la distribuzione delle ingenti risorse – oltre 6 milioni di euro – a favore di 3 progetti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale”.

“Sono particolarmente soddisfatto, inoltre, di aver contribuito all’assegnazione di ben 15 milioni di euro a favore di progetti presentati dai comuni del comprensorio aquilano”.