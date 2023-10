FONDI EUROPEI: PD, “MARSILIO CHIEDA A FITTO PERCHE’ TIENE BLOCCATI QUELLI DELL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Avevamo chiesto al Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, quale fosse la percentuale di Fondi di Coesione e Fondi Strutturali spesi dalla sua Regione in questi anni. Purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta. Non crediamo si tratti di mera distrazione ma di una vera e propria omissione”.

Lo dichiarano gli esponenti del Pd Marco Sarracino, Piero De Luca, Ubaldo Pagano, Silvio Lai e Claudio Stefanazzi.

“Rileviamo però con sorpresa – aggiungono – che per quanto riguarda il tema del definanziamento dei programmi di investimento finanziati con il Fondo di coesione e sviluppo, il Presidente Marsilio ha esplicitamente parlato di eccesso di pianificazione, in stile semisovietico. Una preoccupazione che abbiamo espresso in tutte le audizioni tenute sino ad oggi e che proveremo a correggere in Parlamento. Peraltro il Presidente Marsilio si è lamentato della mancata assegnazione delle risorse FSC necessarie per cofinanziare i fondi strutturali europei e noi riteniamo abbia pienamente ragione, ma questo appello andrebbe mosso direttamente al ministro Fitto che blocca il passaggio in CIPESS senza alcuna motivazione sostenibile”.