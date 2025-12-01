FONDI COESIONE: COMITATO DI SORVEGLIANZA A PESCARA

PESCARA – Si riunisce domani il Comitato di Sorveglianza dei fondi europei relativamente alla programmazione FESR FSE 2021-2027 della Regione Abruzzo.

L’appuntamento è dalle ore 9,30 presso la sala consiliare del Comune di Pescara per una giornata tutta dedicata a verificare lo stato di attuazione della programmazione dei fondi di coesione che rappresentano la parte centrale e più importante della programmazione regionale.

Al Comitato di Sorveglianza è prevista la presenza dei due Rapportuer che la Commissione europea ha assegnato alla Regione Abruzzo per verificare l’attuazione dei programmi comunitari: Eleonora Janiri (FSE Plus) e Arturo Polese (FESR). Per la Regione Abruzzo, oltre all’Autorità di gestione Carmine Cipollone, hanno garantito la presenza gli assessori Roberto Santangelo (Formazione, Sociale e Istruzione), Tiziana Magnacca (lavoro e Attività produttive) e il sottosegretario Daniele D’Amario che gestisce la delega alla programmazione nazionale e comunitaria.

La riunione di domani del Comitato di Sorveglianza – viene spiegato in una nota – cade a metà del settennato fissato dall’Unione europea per l’attuazione delle politiche di coesione, anche se sono senza dubbio punti importanti della riunione le nuove riprogrammazioni dell’FSE e del FESR approvate di recete.

Nel corso della riunione del Comitato verrà presentato il nuovo concorso riservato alle scuole superiori abruzzesi voluto dalle Autorità di gestione per sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della coesione europea.

I due rappresentanti della Commissione europea saranno poi ospiti il giorno successivo, mercoledì 3 dicembre, dell’ITS Moda di Pescara per una visita alla scuola di alta formazione della moda i cui corsi sono finanziati dalla Regione Abruzzo mediante il Fondo sociale europeo.

Solo nella programmazione 2021-2027, la Regione Abruzzo ha previsto 12,5 milioni di euro per finanziare tutti i corsi dei sei ITS presenti in Regione nel triennio 2023-2026 e una somma della stessa consistenza è prevista per il prossimo triennio.