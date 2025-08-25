FONDI DISSESTO CHIETI: PARLAMENTARI FDI, “15 MILIONI PER SANTA MARIA, RISPOSTA CONCRETA”

ROMA – “Con il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge di bilancio 2025, viene ufficialmente certificato lo stanziamento dei 15 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del quartiere Santa Maria di Chieti. Una risposta concreta e attesa, che conferma quanto già annunciato nei mesi scorsi e smentisce definitivamente le polemiche strumentali e la disinformazione diffusa dall’onorevole Daniela Torto“.

Lo dichiarano, in una nota, i parlamentari abruzzesi di FdI Guerino Testa, Etel Sigismondi e Guido Liris.

“I fondi ci sono, nero su bianco, e serviranno per cominciare ad affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico che ha colpito duramente il territorio e costretto allo sgombero ben 13 condomini – aggiunge Testa, che già lo scorso gennaio aveva anticipato l’impegno del governo su questo fronte – Il tempo è galantuomo e oggi certifica la verità: il governo Meloni mantiene gli impegni presi con i cittadini mentre altri continuano a fare opposizione con slogan e falsità. I residenti di Santa Maria meritano rispetto, non propaganda”.

Soddisfazione anche dai senatori Sigismondi e Liris: “Questo stanziamento è il frutto di un lavoro serio e costante, che dimostra quanto il governo sia attento alle esigenze dei territori. Non ci interessano le polemiche sterili ma i risultati. E oggi, con questo decreto, arriva un’altra risposta tangibile per Chieti e per le famiglie che hanno vissuto mesi di difficoltà e incertezza”, concludono.