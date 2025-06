FONDI EUROPEI: A SAN SALVO CONFRONTO SU RICERCA E SVILUPPO

PESCARA – Chiusura domani, giovedì 5 giugno, della campagna di informazione sugli avvisi della programmazione FESR “Regione Abruzzo Next”.

Alle ore 18 il trabocco Diamante a San Salvo Marina ospiterà l’evento conclusivo con un convegno sulle politiche di sviluppo e sulla programmazione europea.

“Dopo cinque tappe nelle città abruzzesi incentrare sugli aspetti tecnici dell’avviso FESR che finanzia ricerca, innovazione e assunzione di giovani laureati, il percorso di comunicazione domani conoscerà invece l’aspetto politico e la strategia che la Giunta sta mettendo in campo per utilizzare le risorse europee”, si legge in una nota.

Alla giornata di confronto prenderanno parte il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli. Spazio poi agli interventi di Giosy Romani, coordinatore della Zes unica nazionale, Carime Cipollone dell’Autorità di gestione regionale e Germano De Sanctis, responsabile del Dipartimento Lavoro e Attività produttive.

La partecipazione è aperta al pubblico. L’evento sarà trasmesso in diretta social sul canale Facebook Bandi&Risorse.