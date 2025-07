FONDI EUROPEI: AL VIA CON ABRUZZO NEXT I BANDI PER AZIENDE E SOGGETTI SVANTAGGIATI

PESCARA – La Regione Abruzzo prosegue il percorso di comunicazione istituzionale avviato con Abruzzo Next, il progetto, voluto dall’assessorato alle Attività produttive e al Lavoro, dedicato alla diffusione e alla comprensione delle opportunità offerte dai fondi europei. Dopo la prima fase incentrata sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), prende ora il via la seconda tappa, con un workshop informativo focalizzato sul Fondo sociale europeo Plus 2021–2027.

L’evento, in programma domani, giovedì 17 luglio alle ore 18 a Pescara, presso la Sala Camplone della Camera di Commercio, rappresenta un momento chiave per la presentazione dei nuovi bandi FSE+ dedicati a welfare aziendale, inclusione dei soggetti svantaggiati e all’operazione strategica “Dote Lavoro”, pensata per favorire l’occupabilità dei giovani laureati under 35.

All’iniziativa interverranno l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, il presidente di Confindustria Abruzzo Medio-Adriatico, Lorenzo Dattoli, l’Autorità di Gestione dei fondi europei, Carmine Cipollone, esperti, funzionari regionali e stakeholder del sistema produttivo. “Attraverso Abruzzo Next – sottolinea l’assessore Magnacca – la Regione Abruzzo rinnova l’impegno a rendere la programmazione dell’FSE+ uno strumento concreto al servizio dello sviluppo territoriale. Con una visione coerente, inclusiva e orientata ai risultati, l’Amministrazione regionale conferma il proprio ruolo di guida nel rafforzare il dialogo con cittadini, imprese e organizzazioni, promuovendo politiche pubbliche efficaci e sostenibili “.