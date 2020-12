FONDI EUROPEI FERS, FEBBO: “L’ABRUZZO SPENDE IN MANIERA PUNTUALE COME CERTIFICATO”

PESCARA “Il rapporto elaborato da Confindustria e centro studi Srm, fa chiarezza sul buon lavoro svolto in questi mesi dalla Regione Abruzzo e dal Dipartimento che ho avuto l’onore di dirigere, certificando la quantità di spesa dei fondi europei e quindi collocando la Regione Abruzzo come il miglior risultato del Sud Italia”.

A dichiararlo è il capogruppo regionale di Forza Italia Mauro Febbo che sottolinea come “sulla certificazione della spesa dei fondi strutturali vedono l’Abruzzo fuori dal rischio di disimpegno automatico e quindi la perdita delle risorse impegnate, al contrario della disinformazione fatta da qualche esponente di minoranza”.

“Questo dato indica, soprattutto, il buon lavoro svolto in questi 20 mesi di nuovo governo regionale a guida centrodestra invertendo la rotta ed accelerando sull’utilizzo dei finanziamenti europei. Un lavoro svolto in modo particolare in questo ultimo anno in piena pandemia dove abbiamo inciso con misure idonee e precise utilizzando proprio parte dei fondi ancora non spesi negli anni precedenti. Oggi abbiamo davanti obiettivi importanti con risposte necessarie da fornire al nostro sistema economico”.

“Infatti – conclude Febbo – questo Governo regionale e questa maggioranza continueranno a lavorare per la prossima programmazione 2021-2027, con una visione strategica e territorialmente utili per centrare quegli obiettivi di crescita che devono continuare a farci essere la regione più industrializzata del Centro Sud ma anche fare emergere quelle peculiarità che contraddistinguono il sistema delle PMI abruzzesi”.

