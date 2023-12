FONDI FESR: D’AMARIO, “IN SOLI DUE MESI 67 MILIONI PER INNOVAZIONE E RICERCA, RECORD ITALIANO”

L’AQUILA – “In Abruzzo possiamo essere orgogliosi di un risultato: siamo stati tra i primi in Italia a mettere a bando e stilare le graduatorie e individuare i beneficiari in soli due mesi, a valere sui nuovi fondi della programmazione del Fesr 2021-2027, con 67 milioni erogati alle nostre imprese per investimenti, innovazione e ricerca”.

Il bilancio è tracciato, nell’intervista ad Abruzzoweb, dall’assessore regionale alle Attività produttive, Daniele D’Amario. Il riferimento è all’avviso pubblico dell’Intervento 1.3.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle imprese”, con budget di 40 milioni di euro, a valere sulla nuova programmazione comunitaria 2021 – 2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

La pubblicazione dell’ avviso è stata effettuata in data 18 luglio con termine per presentare le domande il 12 ottobre, e i beneficiari sono stati 122 su circa 1150 istanze pervenute, con contributi da 200.000 euro per impresa unica, fino a 600.000 euro per il “regime quadro temporaneo Ucraina”.

“A fronte di 40 milioni di euro per il primo bando di risorse pubbliche rese disponibili – sottolinea l’assessore, saranno ora realizzati progetti per oltre 83 milioni di euro, con ricadute positive su tutto il territorio regionale e circa 530 nuove assunzioni previste entro il 2024”.

C’è poi l’Intervento 1.1.1.1, “Sostegno a progetti di ricerca e innovazione delle

imprese afferenti ai domini tecnologici della strategia regionale”, sempre a valere sul Fesr, con budget di 27 milioni di euro, e spesa ammissibile da 200.000 euro a 800.000 euro. Le graduatorie usciranno nelle prossime ore.

“Avere in tempi così stretti la graduatoria approvata – sottolinea D’Amario -, ci consentirà di trovare ulteriori risorse, scorrendo l’elenco dei beneficiari per arrivare anche a 120 milioni di euro. Intanto altro dato molto positivo è stato la grande partecipazione del mondo produttivo abruzzese, con così tante domande ai due bandi, che è segno di una voglia di investire, di fare ricerca, di innovarsi, per stare sul mercato accrescendo la competitività”.

“E’ un segno anche che le misure sono state strutturate sulle esigenze delle imprese, ringrazio anche per questo il lavoro dei nostri uffici. Un risultato frutto di un impegno costante su tutti i tavoli istituzionali di lavoro, nazionali e comunitari, nonché di una intensa attività di confronto e condivisione con tutti i portatori di interesse di volta in volta coinvolti”, conclude l’assessore regionale.