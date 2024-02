FONDI FSC: BOCCHINO, “REGIONE E LEGA HANNO TESTIMONIATO VICINANZA AL CHIETINO CON SOMME INGENTI”

CHIETI -“Fino all’ultimo atto la Regione Abruzzo e la Lega hanno testimoniato la loro vicinanza alla comunità della provincia di Chieti con la destinazione di ingenti somme. Interventi che contribuiranno a migliorare la dotazione infrastrutturale sia delle aree costiere che di quelle interne che proietteranno l’Abruzzo in un ambito di modernità ed efficienza che non è più procrastinabile.” Lo dice il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino annunciando le misure previste per il territorio teatino.

“Scelte alle quali non è mancato il mio contributo con la segnalazione e la predisposizione di schede progetto che hanno trovato copertura economica,” sottolinea l’esponente della Lega che evidenzia alcuni interventi di grande rilevanza. “Sono oltre 17 i milioni di euro sono stati assegnati alla Provincia di Chieti per la manutenzione delle strade provinciali – ricorda – decine di milioni sono state assegnate ad Arap, l’azienda regionale delle attività produttive, per il rifacimento delle strade nelle aree industriali; 12,5 milioni di euro al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto per la digitalizzazione, il monitoraggio e l’efficientamento idrico ed energetico e l’adeguamento ed il completamento degli impianti irrigui; 47 milioni al Porto di Ortona attraverso ARAP, per lavori di prolungamento della diga sud e dragaggio, 25 milioni al Porto di Vasto per l’ampliamento della banchina di levante al fine di creare spaziosi piazzali, un bacino che, grazie all’impegno della Regione a guida centrodestra e con la collaborazione di chi, come me, segue costantemente l’evoluzione delle attività portuali, avrà un futuro di sviluppo e di crescita. Quasi 7 milioni di euro giungeranno all’Agenzia Regionale di Protezione civile e venti milioni di euro alle Ater provinciali e sono stati ripristinati 25 milioni di euro cancellati dal masterplan per gli impianti e le infrastrutture della Majella.”

“Una attenzione particolare è stata riservata alla nostra ciclovia della Via Verde della Costa dei Trabocchi per la quale sono state destinate somme importanti ai vari Comuni costieri – dice Bocchino – 2,5 milioni di euro a Fossacesia, dei quali un milione per lavori di adeguamento e sistemazione della ciclovia; 1,7 milioni di euro a Torino di Sangro; 1,5 milioni al Comune di Vasto, di cui 500 mila euro per Punta Aderci; 3 milioni di euro a San Vito Chietino; quasi un milione di euro a Rocca San Giovanni; oltre 3 milioni di euro ad Ortona, di cui 2,6 milioni per il riposizionamento delle scogliere. Sei milioni di euro a Casalbordino per affrontare l’annoso problema del riposizionamento e riqualificazione delle scogliere e limitare l’erosione. Un milione di euro sia a Francavilla al mare che a San Salvo: al primo comune per l’erosione, al secondo per interventi di manutenzione sul lungomare. Cifre con le quali la Regione e il centrodestra hanno dimostrato ancora una volta di fare la loro parte”

Tra i progetti finanziati anche quello riferito alla parrocchia di S. Paolo Apostolo a Vasto per quasi 1 milione di euro, “un risultato al quale tengo particolarmente in quanto molto importante per l’intera comunità vastese perché afferisce al tema del sociale e della salute per sport e ricettività – rileva ancora Sabrina Bocchino che ricorda altri fondi assegnati ad altri Comuni, “Chieti, 13 milioni, Paglieta 4 milioni, Scerni 2, 5 milioni, Gissi 2 milioni, Fossacesia 2 milioni per la riqualificazione di San Giovanni in Venere, Torrebruna, 1,6, Dogliola 1,5, Pollutri 1,5, Miglianico 1.6.”

“Grazie al centrodestra e all’accordo di programma siglato con il Governo – afferma il consigliere regionale della Lega – l’Abruzzo avrà a disposizione 1.334 milioni di euro, di cui 1.257 milioni di euro di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, per la realizzazione di 189 nuovi progetti.”