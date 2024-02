FONDI FSC: IMPRUDENTE, “368 MILIONI PER AMBIENTE E RISORSE NATURALI, OCCASIONE SVILUPPO TERRITORIO”

L’AQUILA – “L’ambito di intervento denominato ‘Ambiente e risorse naturali’ assorbirà la maggior parte degli stanziamenti previsti nell’ambito dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) della programmazione 2021-2027 per l’Abruzzo. Si tratta di una somma di circa 368 milioni di euro che verranno utilizzati per finanziare, tra l’altro, il nuovo impianto di irrigazione nella piana del Fucino (90 milioni), i progetti dei Consorzi di bonifica (60 milioni); per potenziare il sistema idrico, potabile, depurativo (64 milioni), realizzare i Contratti di fiume (28 milioni), sostenere i Parchi e i rifugi montani (18 milioni)”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Ambiente e Sistema idrico, Emanuele Imprudente, nel corso della visita della premier Giorgia Meloni a L’Aquila per la sottoscrizione con la Regione dell’accordo per la quantificazione e utilizzo dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) della programmazione 2021-2027, con l’Abruzzo beneficiario di 1,2 miliardi di euro.

“Un risultato estremamente lusinghiero, ottenuto grazie alla capacità di visione e di sviluppare progettualità, che ci ha permesso di finanziare interventi per migliorare il sistema idrico integrato; lo abbiamo fatto attraverso un approccio complessivo, di sistema, per poter gestire la risorsa acqua come occasione di sviluppo e crescita di un intero territorio”, conclude.