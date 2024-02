FONDI FSC: MARINELLI (OD), “DA MELONI E MARSILIO OPERAZIONE ELETTORALE CON TRE ANNI DI RITARDO”

L’AQUILA – “Oggi Giorgia Meloni è venuta a L’Aquila ad annunciare che il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara si farà. Bene, adesso le diamo noi un annuncio: lo sapevamo già. Il problema di quest’opera non era la fattibilità o meno – quella è nota almeno dal 22 novembre 2017, quando l’ex presidente della Regione Luciano D’Alfonso la comunicò al Consiglio regionale – ma la fonte dei finanziamenti per la sua realizzazione: ricordiamo infatti che l’estate scorsa il ministro Matteo Salvini ha tagliato 1 miliardo 465 milioni di euro del PNRR dedicati a questa infrastruttura”.

Così, in una nota, Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo.

“Oggi la premier viene a dirci che l’opera si farà con i soldi del FSC-Fondo di sviluppo e coesione – aggiunge – Dunque le risorse perdute del PNRR non vengono compensate in alcun modo, e questo è grave. Significa che altre opere che si potevano fare con le risorse del FSC verranno tagliate per finanziare il raddoppio della Roma-Pescara. Inoltre, al centrodestra che leva alti peana per l’accordo col governo sui fondi europei, vorrei ricordare che tale firma giunge a distanza di tre anni dall’inizio del ciclo di programmazione 2021-2027. Questo ritardo si tradurrà in opere da fare in estrema fretta, con lo spettro del definanziamento dietro l’angolo (come già accaduto con i fondi del PNRR tagliati), e a causa di questo fattore ne risentirà la qualità dei progetti. Oggi Meloni e Marsilio hanno messo nero su bianco il fallimento delle proprie politiche. C’è solo da augurarsi che vadano presto a casa”.