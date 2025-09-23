FONDI FSC: REGIONE PRONTA AD ANTICIPARE RISORSE A COMUNI PER CONSENTIRE AVVIO INTERVENTI

L’AQUILA – La Regione Abruzzo anticiperà le risorse FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) ai Comuni che dichiareranno di non avere disponibilità di cassa e dietro presentazione di fattura, così da consentire l’avvio degli interventi finanziati nell’ambito degli Accordi di coesione.

È quanto emerso dalla riunione che si è svolta oggi nel capoluogo abruzzese, nella sala “Celestino V” di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, incontro richiesto dal presidente di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Ad accogliere la delegazione dei sindaci composta anche dai primi cittadini dei Comuni di Pescara, Carlo Masci, di Fagnano Alto, Francesco D’Amore e di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, c’erano il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri. Con loro i vertici dell’amministrazione regionale, il direttore generale Antonio Sorgi, il capo di Gabinetto della Presidenza Stefano Cianciotta, il direttore del Dipartimento Risorse Fabrizio Giannangeli, la dirigente Emanuela Murri.

L’incontro – si legge in una nota – segue la richiesta inviata lo scorso mese di agosto dal presidente di Anci Abruzzo alla Regione.

In quella occasione Biondi ha sottolineato che “molti dei Comuni beneficiari di fondi FSC 2021-2027 avevano segnalato difficoltà operative legate proprio alla mancata disponibilità di cassa da parte dei Comuni nella fase preliminare delle gare d’appalto”.

“Abbiamo ottenuto un impegno chiaro e concreto da parte del presidente Marsilio e dell’assessore Quaglieri che ringrazio pubblicamente a nome delle municipalità abruzzesi – ha dichiarato Biondi al termine dell’incontro – La disponibilità a garantire le anticipazioni necessarie dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, accompagnati dalla dichiarazione di indisponibilità di cassa, rappresenta una risposta fondamentale per i Comuni, che potranno così affrontare i primi impegni legati agli interventi FSC senza ritardi: un passo decisivo per non disperdere risorse strategiche per i nostri territori”.

“La Regione Abruzzo ha ribadito ancora una volta l’impegno e la disponibilità a sostenere finanziariamente i Comuni beneficiari degli interventi inseriti nell’accordo di Coesione”, ha osservato il presidente della Regione Marco Marsilio.

“L’obiettivo comune – ha sottolineato Marsilio – è quello di proseguire spediti verso la realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo e il potenziamento infrastrutturale del territorio regionale”.

Alla luce di quanto emerso, Anci Abruzzo predisporrà nei prossimi giorni una comunicazione indirizzata a tutti i Comuni beneficiari, nella quale verranno illustrate nel dettaglio le procedure da seguire per richiedere le anticipazioni.