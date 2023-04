FONDI PNRR: MARSILIO CRITICA L’EX GOVERNO CONTE, “NON FU INDIVIDUATA UNA STRATEGIA PRECISA”

l’AQUILA – “I fondi del Pnrr arrivano all’Italia perché c’è un Mezzogiorno in ritardo, il peso di queste regioni, ancora nell’obiettivo 1, fa crescere il montante di soldi che l’Europa ci riconosce per colmare il divario. Se poi, invece, si danno a regioni o comuni che già viaggiano, alla regioni che stanno già avanti, il divario aumenta. L’errore strategico di partenza del governo Conte fu non aver individuato una strategia precisa”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina nel corso della trasmissione ‘Start’ su SkyTg24. “Ci sono amministrazioni con una debolezza strutturale, non si può chiedere ai piccoli comuni, che fanno fatica a gestire l’ordinario, che non hanno neanche un segretario comunale, di inventarsi un’efficienza svizzera per progettare le meraviglie del creato, non è realistico – ha aggiunto – C’è stata più l’ansia di dire ‘prendiamo un sacco di soldi’ senza sapere come spenderli, un mare di progetti, alcuni anche fantasiosi. Bisognava mettere in condizioni le Regioni di esercitare un ruolo, invece le Regioni sono state scavalcate, indirizzi e parametri su come impiegare questi soldi sono arrivati dal ministero”.