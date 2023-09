FONDI REGIONALI DI SVILUPPO RURALE PER 2 MILIONI E MEZZO: ECCO CHI SONO I BENEFICIARI IN ABRUZZO

L’AQUILA – La Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, ha stanziato fondi per oltre 2,5 milioni di euro per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali: i contributi rientrano nell’ambito del bando relativo all’intervento 7.4.1 denominato “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, che definisce criteri e procedure per realizzare azioni strategiche mirate al potenziamento dei servizi di base alla popolazione.

È stata pubblicata oggi la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, che verranno realizzati da enti pubblici, fondazioni e associazioni abruzzesi. “L’approvazione della graduatoria – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – rappresenta un passaggio fondamentale verso l’attuazione di quelle azioni previste nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, tese a realizzare o potenziare le infrastrutture della nostra regione per migliorare la qualità della vita e promuovere l’inclusione sociale nelle comunità coinvolte. In particolare – continua il vice presidente – l’obiettivo è quello di sopperire alla mancanza di servizi basilari per le comunità, quali servizi socioassistenziali e di cura, spazi ricreativi e culturali, luoghi di incontro e scambio per la collettività, infrastrutture che favoriscano il benessere sociale, psicofisico e la crescita culturale. Grazie ai progetti che verranno realizzati – conclude Imprudente – potremo contribuire a rendere più attraenti i territori per la popolazione ed i turisti, attraverso l’erogazione di servizi che favoriscano, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali”.

Nello specifico, i beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e gli importi approvati sono i seguenti: Comune di Collelongo: Ristrutturazione della sala teatrale nel Palazzo Comunale Botticelli per scopi sociali e inclusivi, con un finanziamento di € 284,006,83. Comune di Castellalto: Recupero di un fabbricato rurale a beneficio dei Comuni di Castellalto, Canzano e Cellino Attanasio, per scopi sociali di compartecipazione e confronto generazionale tra bambini e persone anziane, con un finanziamento di € 271,464,42. Parco regionale Sirente Velino: Progetto “Hub culturale 2030” per servizi culturali, sociali, turistici e sportivi, presso il centro visite del Camoscio Appenninico a Rocca di Mezzo, con un finanziamento di € 299,950,02. Comune San Vito Chietino: Ristrutturazione di un immobile comunale da adibire a centro polifunzionale per valorizzare le tipicità locali e per l’erogazione di servizi alle famiglie degli agricoltori, con un finanziamento di € 285,972,89. Unione Comuni Sinello: Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale a Guilmi destinato al sostegno della popolazione con handicap e nella terza età, con un finanziamento di € 274,890,00. Condotta Forestale: Progetto “Banca del tempo 2.0” che persegue obiettivi di solidarietà ed è volta alla produzione di beni e servizi destinati alla collettività.

In particolare gli investimenti saranno destinati a creare servizi e strutture dedicate al Welfare, sport e tempo libero nei Comuni di Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Rocca Pia, Rocca Casale, Bussi sul Tirino e Raiano, con un finanziamento di € 299,949,10. Comune di Gioia dei Marsi: Riqualificazione e efficientamento energetico della palestra comunale per migliorare l’accesso alle attività fisiche e sportive, con un finanziamento di € 274,174,85. Fondazione ANFFAS Giovannino Di Pangrazio (Comuni aderenti al progetto: Trasacco, Sante Marie, Magliano Dei Marsi, Celano): Ristrutturazione di una casa famiglia a Tagliacozzo per migliorare l’assistenza e assicurare un’adeguata integrazione sociale delle persone diversamente abili, con un finanziamento di € 274,174,85. Comune di San Vincenzo Valle Roveto (comuni aderenti anche Balsorano, Morino, Civita d’Antino): Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni per vari Comuni, incluso un pulmino elettrico, completamento di un parco giochi nel comune di Balsorano, acquisto di un tendone per attività culturali da utilizzare in modalità itinerante, con un finanziamento di € 299,967,46.