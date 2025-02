FONDI RESTART: IANNI, “UN PASSO DECISIVO PER LO SVILUPPO DEL CRATERE SISMICO DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Il CIPESS ha approvato il Programma Restart 2, destinando 110 milioni di euro a interventi strategici per la crescita dell’Aquila e del cratere sismico del 2009. Un risultato di straordinaria importanza per il nostro territorio, che conferma l’attenzione del Governo Meloni nei confronti della nostra comunità”. Lo afferma Daniela Ianni coordinatrie cittadina di Fdi.

“Di questi fondi, 27 milioni di euro sono già immediatamente disponibili per otto interventi strategici, che contribuiranno a consolidare i progressi già ottenuti e a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dell’Aquila, anche in vista del prestigioso appuntamento del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. Fratelli d’Italia L’Aquila esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo e intende ringraziare il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri di FdI per il lavoro svolto con determinazione e visione strategica. L’azione sinergica tra il livello nazionale, attraverso i nostri parlamentari, regionale e locale ha permesso di ottenere un risultato concreto, fondamentale per il rilancio e la valorizzazione della nostra città e delle aree colpite dal sisma”.

“Consapevoli dell’importanza di una programmazione efficace e mirata, ci confronteremo con il gruppo consiliare per approfondire la destinazione e l’utilizzo di queste risorse, affinché possano generare il massimo impatto positivo per il nostro territorio e per tutti i cittadini. Fratelli d’Italia continuerà a essere al fianco della comunità aquilana, sostenendo con impegno ogni iniziativa volta alla crescita e al consolidamento del tessuto economico, culturale e sociale della città e delle aree circostanti”.