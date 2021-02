FONDI RIABILITAZIONE, D’ERAMO (LEGA): “HA RAGIONE PIETRUCCI, L’AQUILA PENALIZZATA”

L’AQUILA – “Raccolgo e rilancio la denuncia di Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd, sull’assurda sperequazione nell’attribuzione delle risorse per le attività di Riabilitazione. Una ripartizione che penalizza la provincia dell’Aquila in maniera grave e immotivata”.

Lo dichiara Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega e deputato aquilano, che scrive: “Ho immediatamente contattato il commissario dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, affinché si attivi prontamente per cercare di focalizzare i fabbisogni reali e giungere a una ripartizione equa dei fondi, risolvendo questa incongruenza. Di certo la Lega non starà a guardare. La Regione ha ripartito alle singole Asl budget molto diversi: quello dell’Aquila vale due o tre volte meno delle altre province; è una iniquità a cui bisogna porre rimedio in maniera immediata”.

“Bene ha fatto Pietrucci a invocare la convocazione di un tavolo di confronto, tecnico e politico. È una proposta che la Lega appoggia in pieno” conclude.

Download in PDF©