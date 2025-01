FONDI TORRE CIVICA L’AQUILA: CONSEGNATA DAL SINDACO UNA TARGA ALLA FONDAZIONE “AUSTRALIAN ABRUZZO”

MELBOURNE- Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e una delegazione della Fondazione Carispaq hanno consegnato oggi una targa di ringraziamento alla Fondazione Australian Abruzzo Earthquake Appeal di Melbourne, istituita dal governo australiano e dalla comunità italiana del paese oceanico nel 2009 con lo scopo di avviare una maratona di solidarietà che ha permesso di raccogliere 4 milioni di dollari. Fondi destinati, dopo un lungo lavoro di mediazione e numerose difficoltà amministrative, al recupero della Torre civica di Palazzo Margherita.

Nel corso della cerimonia, molto sentita e attesa dalle comunità italiane residenti in Australia, è stato presentato il progetto che sarà pronto entro 60 giorni per poi entrare nell’iter di approvazione definitivo.

Una notizia che ha suscitato grande commozione ed entusiasmo da parte dei presenti nella sede del Coasit – organizzazione che si occupa di tutela e di servizi per gli italiani in Australia – che ha ospitato la cerimonia, e del gruppo editoriale Il Globo, in prima linea nella raccolta, che ha condotto un’intervista esclusiva al sindaco diffusa in tutte le comunità all’estero.

“Oggi, a nome della comunità aquilana, abbiamo ringraziato gli amici italo-australiani che, all’altro capo del pianeta, hanno mostrato generosità e radicato senso di appartenenza. La missione istituzionale ci consente di abbracciare, insieme alla Fondazione, quanti non hanno perso fiducia in 14 anni di difficoltà, e di salutare gli attori determinanti per l’individuazione della soluzione come il Comites Victoria e Tasmania”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

È grazie a un paziente lavoro di mediazione e all’interessamento della Fondazione Carispaq, infatti, che il Comune dell’Aquila è riuscito a scongiurare la perdita delle risorse, inizialmente destinate al progetto urbano di Piazza d’Armi.

La delegazione aquilana, ricevuta al suo arrivo a Melbourne da Ubaldo Aglianò, presidente del Comites Victoria e Tasmania, ha incontrato anche i referenti della Casa d’Abruzzo Club, uno dei più grandi club di italiani in Australia con oltre 2 mila soci, la cui prestigiosa struttura è stata inaugurata nel 1982 anche dall’allora sindaco dell’Aquila, Tullio de Rubeis.

Al presidente della Casa d’Abruzzo Club, Biondi ha donato il sigillo dell’Aquila e una maglia del Paganica Rugby, così come il fiore della memoria e gadget dell’Aquila Capitale della Cultura.

La missione continua nella giornata di domani: previsto l’incontro con il sindaco di Hobart, Anna Reynolds, città gemellata con L’Aquila, alla presenza del console generale di Melbourne, Chiara Mauri, e delle associazioni che curano l’amicizia con il capoluogo abruzzese.