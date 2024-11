FONDI VIDEOSORVEGLIANZA A CARSOLI: OK DAL CONSIGLIO REGIONALE. ESULTA LUGINI

CARSOLI – “Accolgo con profonda soddisfazione l’approvazione in Consiglio Regionale dell’emendamento che ha permesso di destinare i fondi necessari per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nel comune di Carsoli “AQ). Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella tutela della sicurezza del nostro territorio”, ha dichiarato il Consigliere Regionale Gianpaolo Lugini.

L’emendamento approvato prevede lo stanziamento di 25 mila euro per l’ampliamento del sistema di telecamere di sorveglianza, inizialmente installato e successivamente migliorato e ampliato negli anni passati proprio grazie all’impegno di Lugini e della sua maggioranza in comune. Questa espansione permetterà di estendere la copertura ad altre zone, rendendo il sistema sempre più allargato e diffuso e garantendo una maggiore protezione sia alle persone che alle proprietà su un’area più vasta.

“L’approvazione di questo emendamento è la dimostrazione del nostro impegno concreto per la sicurezza dei cittadini. Un sistema di videosorveglianza efficace può costituire un valido supporto per le forze dell’ordine e contribuire a prevenire episodi di microcriminalità, migliorando la percezione della sicurezza tra i residenti”, ha aggiunto Lugini. Il Consigliere Lugini ha lavorato intensamente per portare all’attenzione del Consiglio Regionale l’importanza di questo intervento. “Questo risultato è frutto di un impegno costante e della collaborazione con le istituzioni locali. La sicurezza è un diritto fondamentale e il mio impegno continua ad essere rivolto a migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha sottolineato Lugini. “Il rafforzamento della sicurezza urbana è una priorità che continuerà a guidare le mie azioni future”, ha concluso il Consigliere, rimarcando come il sostegno delle istituzioni e la partecipazione della comunità siano stati determinanti per raggiungere questo importante traguardo”.