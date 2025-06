FONDIMPRESA: DE BARTOLOMEIS NOMINATO PRESIDENTE DI OBR ABRUZZO, RESTERA’ IN CARICA PER 3 ANNI

L’AQUILA – Cambio ai Vertici dell’Articolazione Abruzzese di Fondimpresa -Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil: Francesco De Bartolomeis è stato nominato, nel corso dell’Assemblea dei Soci del 5 Giugno 2025, Presidente di OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa.Alla riunione erano presenti le rappresentanze del Sistema regionale di Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

Francesco De Bartolomeis, 50 anni, Direttore Generale di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno vanta una esperienza ultra venticinquennale nel sistema associativo della rappresentanza datoriale con una specializzazione in ambito formazione e capitale umano, economia e gestione delle organizzazioni.

All’atto dellanomina, il neo Presidente De Bartolomeis ha tracciato le linee qualificanti che caratterizzeranno il suo mandato, puntando sul consolidamento degli importanti risultati raggiunti finora e sul rafforzamento del ruolo di Fondimpresa come strumento di crescita delle imprese anche attraverso una stretta sinergia ed integrazione con gli enti regionali, in primis con la Regione Abruzzo.

Tra le priorità del programma di presidenza: -contribuire al funzionamento dell’Osservatorio regionale sui fabbisogni formativi delle imprese e sulle nuove professioni mettendo a fattor comune i dati, le analisi e gli studi condotti dal Fondo sulle ricadute degli interventi formativi realizzate a livello regionale, nonché l’analisi sui fabbisogni formativi aziendali rilevati per indirizzare le Politiche attive regionali; -implementare e sostenere con il coinvolgimento di tutti gli “attori” della formazione nuove politiche attive, servizi per il lavoro, programmi di formazione permanente e processi di riconversione e di riqualificazione professionale continua orientati alle competenze digitali, green economy e ai fabbisogni prioritari per il Territorio; -strutturare un adeguato sistema di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, in tale contesto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024 ha aperto nuovi spazi di collaborazione e sinergia, nell’ambito della formazione aziendale, tra il sistema della formazione professionale di competenza delle Regioni e il partenariato economico e sociale, rendendo di fatto centrale il ruolo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

“Sono onorato di questo importante incarico alla guida di OBR ABRUZZO -ha affermato il Presidente Francesco De Bartolomeis. Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione, parliamo infatti a livello nazionale di oltre 200mila aziende aderenti e circa 5 milioni di lavoratori. Una realtà davvero significativa anche in Abruzzo -afferma il Presidente- che puntiamo a sviluppare al massimo, che coinvolge oltre 7mila aziende e oltre 130 mila lavoratori e vanta oltre alla sede legale ed operativa dell’Aquila anche uno sportello operativo a Mozzagrogna (CH), che garantiscono grazie a personale qualificato -nelle persone di Emanuela Pagnani e Paola Leone- assistenza alle aziende aderenti ed ai lavoratori per l’individuazione delle opportunità di finanziamento offerte da Fondimpresa più adatte alle necessità formative”.

“Ritengo importante sottolineare il finanziamento erogato da Fondimpresa nel 2024 nella nostra Regione che supera per i canali del Conto Formazione e del Contributo Aggiuntivo i 3 milioni di euro e per il Conto di Sistema i 7 milioni di euro. Il nostro Fondo offre un servizio efficiente e qualificato, che potremmo definire in generale di utilità sociale e rappresenta uno strumento semplice e veloce per accedere ai fondi per la formazione capace di garantire certezza nelle procedure e nelle tempistiche di erogazione delle risorse. Formazione continua intesa come accrescimento della persona, riconoscibilità sociale, strumento di competitività e mezzo efficace di realizzazione delle aspirazioni di ogni persona ai fini dell’occupabilità”.

“Fondimpresa Abruzzo -conclude De Bartolomeis- è al servizio delle imprese e lavoratori con l’obiettivo di contribuire a creare un virtuoso ecosistema che favorisca l’aggiornamento professionale continuo e il miglioramento delle competenze, rispondendo così alle sfide di un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione; questo è possibile soprattutto per la natura bilaterale dell’Organizzazione. Bilateralità intesa come esperienza di partecipazione, di corresponsabilità e di garanzia, di coprogettazione, che attraverso il dialogo costante con le parti sociali arricchisce ed approfondisce la conoscenza dell’organizzazione del lavoro, oltreché potenziare e sviluppare professionalità e competenze. Il valore della formazione continua affiancato allo strumento della bilateralità -insita nella natura stessa del nostro Fondo- ritengo possano divenire un tutt’uno in grado effettivamente di affrontare le sfide del futuro e per cogliere le opportunità emergenti”.

Il neoeletto Presidente, Francesco De Bartolomeis, succede nella carica al dott. Luciano De Remigis, a cui ha indirizzato, anche a nome del neo Consiglio di Amministrazione, i più sinceri ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto e gli importanti risultati conseguiti. Nella stessa Assemblea è stata confermato il Vice Presidente Franco Spina (CGIL Abruzzo Molise) e rinnovato il Consiglio di Amministrazione.