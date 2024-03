FONDO “DOPO DI NOI”: COMUNE DELL’AQUILA SOLLECITA LE DOMANDE PER AVERE I CONTRIBUTI

L’AQUILA – “Si ricorda che l’avviso pubblico per i contributi del Fondo Dopo di noi è aperto”. Lo annuncia il Comune dell’Aquila. Tutti gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’ente entro e non oltre il 31 marzo 2024 secondo le modalità riportate nell’avviso stesso.

Possono partecipare i residenti nel Comune dell’Aquila con certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ed età compresa tra 18 e 64 anni (fatta salva la continuità del beneficio per i casi già inseriti) e privi del sostegno familiare in quanto: – mancanti di entrambi i genitori; – i cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno per ragioni connesse all’età o alla propria condizione di disabilità/non autosufficienza; – con prospettiva del venir meno del sostegno familiare; – inseriti in strutture residenziali con caratteristiche che non riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, per i quali avviare la deistituzionalizzazione.

Ai sensi del Programma comunale, redatto sulla base del fabbisogno, è possibile accedere al contributo per le seguenti Misure previste dalla L. 112/2016: AZIONE A – Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’art. 3, commi 2 e 3; AZIONE B – Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui al all’art. 3, comma 4 DM 2016; AZIONE C – Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana (art. 3 comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art. 3, comma 6).