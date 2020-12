SPOPOLAMENTO AREE INTERNE: QUARESIMALE, “UN FONDO DI UN MILIONE DI EURO PER I CENTRI MONTANI”

PESCARA – Un fondo di un milione di euro messo a disposizione dalla Giunta per la valorizzazione e la tutela del territorio montano abruzzese. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore al Lavoro e agli Enti locali, Pietro Quaresimale, della Lega, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Pescara della Regione Abruzzo.

L’assessore ha illustrato l’avviso pubblico – legato alla legge regionale 95/2000 – destinato ai comuni (con popolazione inferiore a 10mila residenti), Unione di comuni e aggregazioni di comuni presenti nelle zone montane.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Pietro Quaresimale – è ridurre il fenomeno dello spopolamento attraverso incentivi e iniziative specifiche rivolte alla popolazione residente: fondi per le attività commerciali e artigianali, ad esempio, o per la ristrutturazione di immobili, progetti per l’inclusione sociale e l’eliminazione di barriere architettoniche per favorire l’accesso alle strutture pubbliche”.

I candidati dovranno presentare un progetto complessivo che sarà esaminato da una commissione tecnica.

“Altre iniziative – aggiunge l’assessore Quaresimale – saranno a breve messe in campo dalla Giunta per tutelare i centri montani che soffrono il divario con la costa. Il tema dello spopolamento – conclude – è centrale all’interno della nostra azione di governo: abbiamo già destinato fondi attraverso il ‘Cura Abruzzo’ e per il sostegno agli impianti sciistici regionali”.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche la consigliera regionale Antonietta La Porta e il Dirigente del Servizio Riforme istituzionali e territoriali Antonio Forese.

