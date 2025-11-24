FONDO SANITARIO NAZIONALE: PALRAMENTARI FDI, “CONQUISTA PER ABRUZZO E REGIONI MENO POPOLOSE”

ROMA – “L’inserimento della densità demografica e della dispersione territoriale tra i criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale rappresenta una conquista che inseguivamo da tempo e che oggi segna un passo avanti verso una maggiore equità”.

Lo affermano, in una nota, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

“È il frutto di una battaglia condotta con determinazione in Conferenza Stato-Regioni, da parte del presidente Marco Marsilio, e che ora trova un primo riconoscimento concreto. Non si tratta soltanto di un risultato tecnico ma di un principio politico e istituzionale che corregge una stortura storica e apre la strada a un riequilibrio reale tra Regioni grandi e Regioni più piccole, spesso penalizzate dalla bassa densità abitativa e dalle caratteristiche orografiche – proseguono i parlamentari – Il nostro impegno, sarà ora quello di sostenere con forza, anche in Parlamento, le azioni conseguenti affinché questo criterio diventi strutturale già dal prossimo anno”.

“L’Abruzzo e le altre Regioni con condizioni analoghe devono poter contare su risorse adeguate per garantire il diritto alla salute in ogni territorio, senza disparità e senza penalizzazioni. È una battaglia di giustizia e di civiltà che continueremo a portare avanti con determinazione”, concludono.