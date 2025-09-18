FONDO SANITARIO NAZIONALE: VERI’ IN CAPIGRUPPO, “AVANTI CON BATTAGLIA, CON NOI CORDATA REGIONI”

L’AQUILA – La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, questa mattina, ha ospitato l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, chiamata a riferire sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale spettante all’Abruzzo.

Dopo la riunione di ieri, in sede di Conferenza delle Regioni, che si è risolta, secondo l’esecutivo, “in un nulla di fatto”, l’assessore ha dichiarato di “perseguire nella richiesta di maggiori fondi, utili a coprire i costi aggiuntivi che la regione sostiene a causa della particolare redistribuzione della popolazione nel territorio”.

Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, si è detto “ottimista” sul fatto che si riuscirà ad ottenere una prima tranche di somme entro quest’anno.

Verì ha riferito che insieme all’Abruzzo, in sede nazionale, si è costituita una cordata di regioni, con caratteristiche simili, “che stanno facendo pressione sul governo centrale per addivenire a una più equa ripartizione del Fondo”.

L’assessore, inoltre, ha presentato ai Capigruppo un documento che attesta l’entità del disavanzo sanitario, in base ai dati comunicati dalle direzioni generali delle Asl.

“Il dato finale complessivo si assesta ad 85 milioni di euro, come avevamo già stimato – ha detto Verì – Una cifra che si avvicina a quella somma definita nel programma operativo”.

Sul tema sono intervenuti i capigruppo di opposizione, Silvio Paolucci (PD), Francesco Taglieri (M5S) e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme).

Il presidente Sospiri ha comunicato che l’audizione prevista oggi dell’assessore al bilancio, Mario Quaglieri, sarà recuperata nella seduta di martedì 25 settembre.