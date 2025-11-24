FONDO SANITARIO NAZIONALE: VERRECCHIA, “PRIMO PASSO IMPORTANTE PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “L’approvazione della nuova ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale segna un passaggio storico: per la prima volta entrano nei criteri la densità demografica e la dispersione territoriale. È un risultato che l’Abruzzo ha inseguito con determinazione e che oggi trova un primo, concreto riconoscimento”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Si tratta di un principio di giustizia che corregge un meccanismo penalizzante per le Regioni meno popolose e con caratteristiche orografiche complesse – sottolinea – È un segnale politico importante, che apre la strada a un riequilibrio reale tra territori forti e territori fragili, garantendo maggiore equità nell’accesso alle risorse e quindi nel diritto alla salute. Ora la sfida è rendere questo criterio strutturale già dal prossimo anno. Continueremo a sostenerlo con forza nelle sedi istituzionali, perché l’Abruzzo possa contare su risorse adeguate e su un sistema sanitario capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, senza disparità”.

“Voglio ringraziare il presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì per il lavoro svolto finora e per l’impegno costante che ha consentito di raggiungere questo primo, significativo traguardo”, conclude Verrecchia.