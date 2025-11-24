FONDO SANITARIO: PD, “ALTRO CHE SUCCESSO, PER L’ABRUZZO SCONFITTA CLAMOROSA”

L’AQUILA – “Il presidente Marco Marsilio parla di successo, ma i numeri raccontano tutt’altra storia. L’inserimento del criterio ‘densità abitativa/estensione territoriale’ nella quota premiale del Fondo sanitario nazionale produce per l’Abruzzo un risultato irrisorio: parliamo di pochi milioni su un Fondo Regionale Sanitario che conta circa 3 miliardi di euro. Non sono briciole: è zero, rispetto alle necessità reali della nostra sanità”.

Così, in una nota, il capogruppo e il segretario regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci e Daniele Marinelli, che definiscono l’annuncio di Marsilio “un grande fallimento trasformato impropriamente in proclama per giustificare la più stagione di centrodestra fatta di Tagli, deficit e tasse”.

“Il presidente – dichiarano – per distogliere l’attenzione dal suo fallimento dopo aver contribuito dal 2022 ad una Sanità dai conti in rosso, dagli enormi tagli e dalle tasse aumentate, aveva promesso un riequilibrio strutturale, una svolta per le regioni interne, un risultato storico. Dopo un anno di annunci roboanti, la realtà è impietosa: il criterio vale solo per lo 0,25% del Fondo, l’impatto reale per l’Abruzzo è quasi simbolico, non cambia nulla rispetto ai profondi problemi del nostro sistema sanitario regionale”.

“Una sconfitta clamorosa, mascherata da trionfo. Era necessario incidere sulla parte indistinta del Fondo – il 98,5% – dove si misura davvero l’equità tra territori. Invece troviamo un impegno futuro, teorico, tutto da verificare. Ancora una volta si rivendica come conquista ciò che, nei fatti, non modifica né i bilanci né la qualità dei servizi. Non possiamo permettere che si spaccia un risultato marginale per una rivoluzione”.

“L’Abruzzo ha una sanità in deficit, con liste d’attesa esplose, personale insufficiente, territori interni in sofferenza e ospedali sotto pressione. Per affrontare tutto questo servivano risorse vere, non comunicati autocelebrativi. I cittadini abruzzesi meritano verità e soprattutto risposte concrete, non l’ennesimo annuncio per coprire un evidente insuccesso”,, concludono gli esponenti Pd.