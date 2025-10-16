FONDO SVILUPPO MONTAGNE: NUOVI AVVISI FOSMIT PER OLTRE 7MLN, LA PRESENTAZIONE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Nuovi avvisi pubblici destinati ai Comuni montani e parzialmente montani dell’Abruzzo, Unioni di Comuni e Convenzioni tra almeno cinque Comuni confinanti o limitrofi.
Saranno finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) – annualità 2024 con contributi per complessivi per 7.075.328,49 euro.
La presentazione si terrà domani, venerdì 17 ottobre, alle ore 11, nella sala “I. Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila, nel corso di una conferenza stampa.
Interverranno l’assessore regionale agli Enti locali, Roberto Santangelo e il dirigente del servizio Pietro De Camillis.
