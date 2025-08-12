SAN SALVO – Grave incidente sulla strada statale 650, la Fondo Valle Trigno, nel territorio di San Salvo, in provincia di Chieti: a seguito di un violento scontro tra due veicoli, intorno alle 7.45 è deceduta una persona e ne sono rimaste ferite due.

Sul posto 118, carabinieri e polizia locale.

La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzione. Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale, con l’uscita obbligatoria allo svincolo San Salvo-Montenero di Bisaccia.

Le squadre Anas stanno lavorando al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.