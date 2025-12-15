FONDO VIABILITA’: RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE, 50 SINDACI FIRMANO APPELLO COMUNE DI ATESSA

ATESSA – Sempre più ampia la rete dei Sindaci che chiedono un incontro alla Regione per il finanziamento del “Fondo Unico regionale sulla viabilità”

Sono 50 i Sindaci abruzzesi che hanno sottoscritto la proposta del Comune di Atessa, con promotore il sindaco Giulio Borrelli, alla Regione di finanziare adeguatamente il “Fondo Unico regionale per la viabilità” e tutti e 50 hanno chiesto un incontro urgente al Presidente della Giunta, Marco Marsilio, e del Consiglio, Lorenzo Sospiri, prima dell’approvazione della legge di bilancio.

I Primi cittadini fanno presente che ha avuto “consenso bipartisan” la richiesta, inviata da Atessa il 1° dicembre scorso, ai Presidenti e a tutti i Gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza. La difficoltà di manutenere e mettere in sicurezza molte delle dissestate strade provinciali e comunali accomuna, del resto, tutti gli Enti locali.

L’Amministrazione comunale di Atessa, “ringrazia i sindaci dei Comuni abruzzesi, di centrosinistra e di centrodestra, che hanno condiviso e sostenuto la proposta. La richiesta, presentata alla vigilia dell’approvazione della legge di bilancio, è di finanziare adeguatamente il ‘Fondo unico regionale per viabilità’ , finito nel dimenticatoio. E’ una priorità per tutti riasfaltare e mettere in sicurezza i tratti più dissestati delle strade provinciali e comunali . Le risorse degli enti locali, pur impegnate per questa necessità, come è evidente , non bastano. E’ compito della Regione fare la sua parte”.

L’ELENCO DEI SINDACI