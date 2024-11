FONDOVALLE DENDALO: INTERPELLANZA PAOLUCCI, “PROCEDURE DEFINITE DA UN ANNO MA IL CANTIERE NON C’E'”

L’AQUILA – “Non si hanno notizie sullo stato di attuazione dei lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo, arteria che collega Guardiagrele, Ari e Miglianico, finalizzati anche al passaggio di competenze dal Consorzio di Bonifica Centro alla Provincia di Chieti. La delibera CIPESS per la copertura economica risale al 15 febbraio 2022, un anno dopo, siamo al 5 settembre 2023, con la consegna del progetto definitivo/esecutivo; mentre il 14 settembre 2023 è stata firmata la Concessione di finanziamento fra Provincia e Consorzio; per arrivare alla determina del 18 dicembre 2023 con cui il Consorzio aggiudicava i lavori. Da allora regnano silenzio e inerzia sull’opera dal valore strategico per la mobilità di un comprensorio popoloso qual è quello del fondovalle, ma non ancora cantiere, la Regione spieghi il perché”.

Così, in una nota, il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, firmatario di un’interpellanza sullo stato dell’arte dell’opera.

“Finita la propaganda, tutto tace sulla realizzazione di un’opera che avrebbe potuto essere già a buon punto – rimarca Paolucci – nonostante le lungaggini che hanno portato anche a potenziare il finanziamento fino ai 2.160.000 euro da 1.800.000 iniziali. Le tempistiche entro le quali verranno iniziati i lavori di sistemazione della strada consortile Fondo Valle Dendalo e il cronoprogramma legato all’ultimazione di tale intervento”.

“Da un anno non se ne sa più nulla, ci chiediamo dove giace l’iter di quest’opera, ma soprattutto le tempistiche entro le quali verranno iniziati i lavori di sistemazione della strada consortile e quando saranno definiti, con la speranza che i tempi siano sostenibili, vista l’importanza dell’opera”, conclude.