FONDOVALLE SANGRO, “CANTIERE FERMO, SBLOCCHIAMOLO”: DOMANI CONFERENZA D’ALFONSO

PESCARA – “I lavori per il completamento della Fondovalle Sangro – l’autostrada senza pedaggio che collegherà l’Adriatico al Tirreno – sono fermi. Le cause vanno probabilmente ricercate nell’aumento dei prezzi e nelle sorprese emerse dal cantiere. Quando ripartono i lavori? E, una volta ripartiti, come evitare nuovi stop?”.

A domandarlo il deputato Pd Luciano D’Alfonso che affronterà il tema nel corso della conferenza stampa convocata per domani, 18 marzo, alle 11.15, nei locali in via dei Marrucini 9 a Pescara.