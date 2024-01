FONICI E TRASCRITTORI FORENSI DALL’ABRUZZO PER LO SCIOPERO NAZIONALE A ROMA

ROMA- “I fantasmi si sono materializzati. Basta giocare, lasciateci lavorare”, “Ora basta, è ora di mettere fine alla precarietà. Che il Ministero riconosca l’importanza e la delicatezza del nostro lavoro che svolgiamo con competenza e professionalità per il bene della collettività”, “Scioperiamo oggi perché volgiamo continuare a lavorare domani”, “Siamo la voce della giustizia, il suono della verità”, “Non volgiamo ridurci così… Ad aspettare che il Ministero ci risponda. Internalizzazione subito!”. Sono questi gli slogan che si leggono sui cartelli e che si ascoltano dai megafoni di fonici, trascrittori, stenotipisti e data-entry forensi, circa 1500 in Italia e 200 in Abruzzo, noti a molti come “i fantasmi dei tribunali” che stamattina hanno scioperato sotto le sigle sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, ritrovandosi da diverse regioni in un presidio a Roma, in piazza Cavour, ai piedi della Corte di Cassazione, dalle 10 fino a tarda mattinata.

“Eravamo circa 300 da tutt’Italia, circa 25 dall’Abruzzo”, è il resoconto che fa all’Ansa Deborah Di Lauro, stenotipista di Teramo della Filcams, che oggi è scesa in piazza nella capitale “dopo mesi di tentativi di avere risposte dal Ministero della Giustizia sull’internalizzazione di tutti noi e sulla possibilità perlomeno di affiancare il software che automatizzerebbe il nostro lavoro a spese dell’accuratezza, della fedeltà e della tempestività: possiamo aiutare il software a funzionare, perché la macchina non potrebbe sostituirci efficacemente, dovrebbe esserci qualcuno dietro il monitor che non può essere un semplice correttore di bozze. Quindi siamo pronti ad applicare la Riforma Cartabia ma con questi accorgimenti e certezze”, conclude Di Lauro.